Il ritorno dell’eroe/ Su Rai 2 il film con Jean Dujardin

Il ritorno dell’eroe, film di Rai 2 diretto da Laurent Tirard

Il ritorno dell’eroe va in onda oggi, lunedì 28 novembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di una commedia con tratti storici prodotta tra Belgio e Francia nel 2018 da Marc Dujardin e diretto da Laurent Tirard. Tra gli interpreti di maggior rilievo sono da menzionare Jean Dujardin, Evelyne Buyle, Noemie Merlant e Melanie Laurent.

Il film Il ritorno dell’eroe è stato realizzato sfruttando un contesto storico reale, ovvero quello del periodo delle operazioni belliche napoleoniche ma con una trama totalmente frutto di fantasia. La sceneggiatura è stata curata da Laurent Tirard, responsabile anche della regia. L’opera è stata discretamente apprezzata dalla critica cinematografica, con un incasso totale stimato sugli 800mila euro.

Il ritorno dell’eroe, la trama del film

Le vicende de Il ritorno dell’eroe sono ambientate in Borgogna, durante le guerre napoleoniche. Un poco audace soldato di nome Charles, spesso criticato per il troppo ozio e l’eccessiva spavalderia, si innamora di una donna di rango decisamente superiore di nome Pauline che ricambia il sentimento e auspica che arrivi preso la possibilità di unirsi in matrimonio.

Il giovane decide infatti di ufficializzare la proposta, ma a ridosso della decisione arriva la notizia dell’impegno bellico che costringe Charles a partire per la guerra. Pauline cade nella disperazione, soprattutto dopo il passare inesorabile del tempo e la mancanza di notizie da parte dell’amato, a differenza di quanto promesso. Il giovane infatti aveva promesso di intrattenere una corrispondenza epistolare quanto più fitta possibile, senza però mantenere fede al proposito.

Fortunatamente però, la giovane in preda alla paura di aver perso per sempre l’uomo della sua vita trova conforto nella sorella di nome Elizabeth. Quest’ultima escogita un’idea geniale per tenerla impegnata, ovvero redigere una sorta di manoscritto dedicato proprio alle immaginarie imprese del capitano scomparso.

A grande sorpresa però, oltre 3 anni dopo, Charles torna ed ha l’unico desiderio di unirsi in matrimonio con la ritrovata Pauline. L’ostacolo però è piuttosto arduo; non solo l’amata si è già sposata, convinta che il capitano non sarebbe più tornato, ma anche la sorella non vuole assolutamente che Charle si intrometta nella vita sentimentale della sorella arrivando perfino a sfidarlo a duello. Alla fine però, in maniera del tutto inaspettata, dopo l’astio tra i due nasce la passione e saranno proprio loro a convincersi del desiderio di sposarsi.

