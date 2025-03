Il ritorno di Don Camillo, film su Rete 4 diretto da Julien Duvivier

Sabato 29 marzo, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, il secondo capitolo della celebre saga tratta dai libri di Giovannino Guareschi di Don Camillo, intitolato Il ritorno di Don Camillo.

La pellicola, uscita un anno dopo il primo lungometraggio della serie Don Camillo (1952), è una co-produzione di Italia e Francia e vede nuovamente alla regia il film maker francese Julien Duvivier. La colonna sonora è invece composta da Alessandro Cicognini, che nel corso della sua carriera ha realizzato le musiche di veri e propri capolavori del cinema italiano, come Sciuscià, Pane, amore e fantasia e Ladri di biciclette.

Nei panni dei simpaticissimi Peppone e Don Camillo tornano in questo nuovo capitolo l’attore francese Fernandel, che interpreterà il parroco in tutti e cinque i lungometraggi che completano la serie, e l’attore italiano Gino Cervi, conosciuto nel nostro Paese anche grazie alla sua interpretazione nella serie Le inchieste del commissario Maigret. Nel cast anche: Édouard Delmont, Paolo Stoppa, Alexandre Rignault, Thomy Bourdelle e Enzo Staiola.

La trama del film Il ritorno di Don Camillo

Il ritorno di Don Camillo riprende le avventure del simpaticissimo ed impulsivo sacerdote che, questa volta, è stato trasferito in un paesino disperso tra le montagne come punizione per le sue decisioni sempre troppo avventate. Al suo arrivo lo attende un benvenuto tutt’altro che caloroso, in una chiesa che fatica a stare in piedi e una comunità particolarmente ostile.

Don Camillo continua a ripensare con nostalgia al Crocifisso che ha lasciato nella sua precedente collocazione, che sovente lo ammoniva quando non si comportava come un prete modello. Anche la sua vecchia comunità di credenti inizia a sentire la sua mancanza, e gli abitanti del posto rifiutano di prendere i sacramenti fino a quando il parroco non farà il suo ritorno.

Per questo motivo Peppone, nonostante il suo astio storico con Don Camillo, si vede costretto a chiedere al sacerdote di tornare, affinché lo aiuti a convincere un possidente del posto ad autorizzare alcuni lavori essenziali per la tutela del territorio. Il ritorno di Don Camillo scatena la gioia della popolazione, anche se ben presto il paese torna ad essere palcoscenico dei continui scontri tra il parroco e il primo cittadino. Quando, però, il fiume esonda e diventa un serio pericolo per tutti gli abitanti, i due nemici sono costretti ad unire le forze per il bene della comunità.