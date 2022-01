Il ritorno di Mary Poppins le differenze con Mary Poppins 1964/ Dai bambini…

Lunedì 3 gennaio, in prima serata, Raiuno trasmette il film “Il ritorno di Mary Poppins” che, a distanza di 54 anni dal primo film, racconta la seconda vita di Mary Poppins, la bambinaia più famosa della televisione italiana. Rispetto al primo film, Il ritorno di Mary Poppins è ambientato in un periodo diverso. Ciò che accomuna la Mary Poppins del 1964 e quello del 2018 è Mary Poppins. La bambinaia è sempre una donna bellissima che scende dalle nuvole per aiutare delle famiglie in difficoltà nella gestione dei figli. Con lei, ci sono quelli che sono diventati i suoi elementi di riconoscimento ovvero il cappello, lo specchio parlante e la grande borsa magica in cui è possibile trovare qualsiasi oggetto.

Pamela Lyndon Travers, autrice Mary Poppins/ Scritto per alleviare le pene...

La prima differenza, invece, riguarda i bambini. Nel primo film, Mry Poppins arriva nella famiglia Bancks per aiutare i genitori a gestire i bambini Jane e Michael. Nel film del 2018, Mary Poppins torna nella vita di Michael per aiutare i figli di quest’ultimo il quale, esattamente come nel primo film, resterà a bocca aperta quando si ritroverà nuovamente davanti la bambinaia che gli è rimasta sempre nel cuore.

Mary Poppins: le differenze tra il film del 1964 e del 2018

Ms. Banks, nel film del 1964, è un padre autoritario che pretende il massimo dai figli. Michael Banks appare decisamente meno rigido rispetto al genitore. Presente in entrambi i film, invece, è la banca d’Inghilterra. Nel primo film, all’interno della banca in cui lavora Mr Bancks si è svolta l’ultima parte del film. Anche nel film del 2018 ritorno la banca, posto fondamentale per la storia.

Nel primo film è presente il signor Dawes Senior che tenta di convincere i bambini ad investire i loro primi risparmi. Nel film del 2018, a ricoprire il ruolo di direttore della banca è il signo Dawes Junior. Infine, anche ne “Il ritorno di Mary Poppins” è presente il personaggio dell’ammiraglio Boom che sfida il Big Ben nello scoccare l’ora esatta.

