Il ritorno di Mary Poppins/ Su Rai 1 il film con Emily Blunt

Il ritorno di Mary Poppins, film di Rai 1 diretto da Rob Marshall

Il ritorno di Mary Poppins andrà in onda sul piccolo schermo su Rai 1 a partire dalle ore 21.30 di oggi, 3 gennaio 2022. La regia è di Rob Marshall. Si tratta di un film del 2018 con Emily Blunt, Ben Whishaw, Julie Walters e tanti altri. Il titolo originale della pellicola è: Mary Poppins Returns e il genere è Musical, Sentimentale, girato negli USA, nell’anno 2018.

Questo film è uscito al cinema per la prima volta giovedì 20 dicembre 2018 e distribuito da Walt Disney.

Il ritorno di Mary Poppins, la trama del film: una Londra in piena crisi economica

Il film Il ritorno di Mary Poppins è ambientato a Londra, in pieno della crisi economica a casa delle due guerre avvenute. In casa adesso vive Michael, ovvero un signore vedovo da circa un anno e con tre figli da mantenere, ovvero George, Annabel e John. Ha rinunciato proprio per loro alla sua passione per la pittura e ha trovato posto in banca, proprio come lo è stato suo padre prima di lui.

Adesso proprio la banca vuole la casa e i soldi per poterla riscattare non bastano e Michael non sa a chi rivolgersi e come risolvere il grosso problema. Dal cielo, aggrappata all’ombrello, si può notare Mary Poppins, la quale torna a occuparsi sia dell’uomo che dei bambini, i quali vivono nel Viale dei Ciliegi nel numero diciassette. Il film è presentato come un sequel in quanto si svolge dopo il precedente, il quale era ambientato nel 1906, ma questa pellicola è un remake.

Video, il trailer del film “Il ritorno di Mary Poppins”

