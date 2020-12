IL RITORNO DI PRANCER LA RENNA DI BABBO NATALE, ITALIA1/ Il film regala al pubblico..

Il ritorno di Prancer La renna di Babbo Natale, trama film in onda su Italia1 oggi, 26 dicembre

A partire dalle 14.40 di oggi, 26 dicembre, su Italia 1 avremo modo di seguire il tenero tv movie che racconta la storia di Charlie Hooper, un bambino di 8 anni che fa amicizia con un cucciolo di renna ritrovato in una radura. Il titolo del film è Il ritorno di Prancer La renna di Babbo Natale e non c’è bisogno di spiegare che si tratta di un movie natalizio in cui i buoni sentimenti e la fantasia la faranno da padroni per permettere al pubblico di godersi un pomeriggio in famiglia lontano da violenza e trash.

Ma quale è la trama del film con protagonista il piccolo Charlie? Il bambino crede di aver ritrovato Prancer, la renna a cui tempo prima era molto affezionato e che ha perduto, decide di scrivere una e-mail a Babbo Natale perché non porti via con sé il suo nuovo amico fino alla vigilia del 25 Dicembre.

Gavin Fink protagonista nei panni di Charlie ne Il ritorno di Prancer

Il Ritorno di Prancer La renna di Babbo Natale è il film del 2001 porta i fratelli preadolescenti di un matrimonio fallito a vivere con la madre, Denise, in una cittadina rurale chiamata Three Oaks nel Michigan. Ryan, il più anziano, vuole andare a vivere con il padre a Chicago e questo mette in crisi il timido Charlie (a prestargli il volto è l’attore Gavin Fink) vittima degli scherzi cattivi dei suoi compagni. Tutto cambia quando il bambino trova una renna sulla strada di casa da scuola e si convince che sia il figlio di Prancer, la renna di Babbo Natale e così decide di nasconderla in casa.

L’aiuto di Ryan lega di nuovo lui e Charlie. Purtroppo, quando Prancer esce, il malvagio vice preside Jim viene morso e vuole che l’animale venga ucciso e così il piccolo scappa con il suo amico a quattro zampe. A quel punto chi potrà aiutarlo? Sarà Tom a venire in in soccorso di Charlie, come finirà? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando il film andrà in onda su Italia1 per la gioia dei più piccoli.



