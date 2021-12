Il ritorno di Prancer La Renna di Babbo Natale/ Su Italia 1 il commovente film

Il ritorno di Prancer La Renna di Babbo Natale va in onda oggi, 23 dicembre, a partire dalle ore 16:20 su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene al genere commedia, per famiglia e natalizio e ha debuttato nell’anno 2001 nei cinema di tutto il mondo. Il regista si questo film è Joshua Butler, un direttore americano, mentre la sceneggiatura è stata scritta da diversi autori.

All’interno del cast del film sono presenti diversi attori americani come John Corbett, Stacy Edwards, Jack Palanace, Robert Clarke e Reg Dreger. La pellicola è stata prodotta da USA Network in collaborazione con Gypsy Film International e Raffaella Productions.

Il ritorno di Prancer La Renna di Babbo Natale, la trama del film: un bimbo cerca un amico e…

E ora soffermiamoci sulla trama de Il ritorno di Prancer La Renna di Babbo Natale. Charlie è un bambino di otto anni che vuole un amico da tanto tempo. Un giorno mentre si trova nella foresta, il piccolo entra in contatto con una renna. I due hanno un’attitudine molto simile, visto che sembrano fatti l’uno per l’altro. Charlie si affeziona subito all’animale e decide di portarlo con sè.

Iniziano alcune disavventure, visto che la renna non è abituata a stare in città e crea guai uno dopo l’altro. Tuttavia, a poco a poco, i due amici convivono insieme con risultati abbastanza soddisfacenti. Un giorno però, Charlie capisce che non può più tenere la renna per sé. Difatti, l’animale non è un semplice animale selvatico, piuttosto appartiene a un personaggio molto importante: Babbo Natale.

Charlie crede in Babbo Natale e scopre che la renna ha anche un nome, si chiama Prancer e ha il compito di guidare la slitta dei regali durante la notte di Natale. Charlie capisce che se vuole che tutti i bambini del mondo debbano essere felici, forse deve allontanarsi da Prancer.

Tuttavia, decide lo stesso di scrivere una lettera a Babbo Natale, per chiedere se può continuare a vivere con lui. I due amici dovranno separarsi o Babbo Natale sarà clemente? Come andrà a finire questa storia. Un film da vedere fino in fondo per capire il valore dell’amicizia che può esserci tra due anime simili.



