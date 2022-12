Il ritorno di Prancer – la renna di Babbo Natale/ Su Italia 1 il film con Gavin Fink

Il ritorno di Prancer – La Renna di Babbo Natale, film di Italia 1 diretto da Joshua Butler

Sabato 24 dicembre alle ore 10.15 su Italia 1 andrà in onda Il ritorno di Prancer – la renna di Babbo Natale, un film fantastico prodotto tra Canada e Stati Uniti d’America nel 2001 e diretto da Joshua Butler. Nel cast sono presenti John Corbett, Gavin Fink, Stacy Edwards e Robert Clark.

Il ritorno di Prancer – La Renna di Babbo Natale: la trama del film

I protagonisti della storia sono 3 piccoli fratelli, alle prese con alcuni dissidi di carattere familiare e con un incredibile incontro. Di recente infatti i genitori avevano deciso di separarsi, con il padre che da solo era andato a vivere a Chicago. La sua nuova casa era decisamente lontana da quella dell’ex moglie, situata nel Michigan. La situazione implica quindi evidenti difficoltà dei fratelli per raggiungere il padre e trascorrere del tempo con lui. In particolare, il più risentito della situazione è il più grande, Ryan, convinto di voler abbandonare la casa per raggiungere proprio il padre.

La decisione colpisce principalmente i sentimenti del più piccolo, Charlie, particolarmente legato al fratello maggiore e triste all’idea di vederlo andare via. Quando ormai la decisione sembra presa, un particolare incontro del piccolo cambierà le sorti in gioco. Dopo una classica giornata di scuola, nel percorso che l’avrebbe riportato a casa si imbatte in un cucciolo di renna.

Charlie è convinto che si tratti del figlio di Prancer, il tenero amico conosciuto diversi anni prima. Per l’appunto, decide di dargli lo stesso nome di tenerlo in casa a dispetto della volontà della madre che però non era a conoscenza della presenza dell’animale. Sarà proprio Ryan ad aiutarlo ad accudire il cucciolo, ricucendo il rapporto che sembrava stesse deteriorandosi. Le cose però prenderanno una brutta piega quando involontariamente l’animale si troverà a mordere l’eccentrico ed egoista preside della scuola, James. Quest’ultimo ordinerà la soppressione dell’animale ma con l’aiuto di Denise e Tom la situazione andrà per il meglio e il piccolo Prancer potrà continuare a vivere felice.

