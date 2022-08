Il ritorno di Ringo/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

Il cast di “Il ritorno di Ringo”

“Il ritorno di Ringo” è il film western che andrà in onda oggi, 30 agosto 2022, in fascia pomeridiana su Rete 4 a partire dalle ore 16.50. La pellicola è del 1965, la regia è di Duccio Tessari e l’attore protagonista è un icona del cinema western italiano Giuliano Gemma. A sottolineare le più belle scene del film è la splendida colonna sonora del compianto compositore romano Ennio Morricone. Atri attori compresi nel cast sono sono Fernando Sancho, Nieves Navarro, Hally Hammond, Antonio Casas e George Martin. Giuliano Gemma nel corso della sua carriera ha collezionato i premi più prestigiosi tra cui il Globo d’oro e il David di Donatello. L’attore ha recitato in un centinaio di film.

La sua prima apparizione sul grande schermo l’ha visto nei panni di uno stuntman, mentre il suo primo piccolo ruolo di attore è arrivato nel 1958 grazie a Dino Risi che lo inserì nel cast del film commedia “Venezia, la luna e tu”. In questa grande occasione Giuliano Gemma ebbe l’onore di lavorare insieme ai grandi del cinema di quel periodo, basta nominare Alberto Sordi, Marisa Allasio, Nino Manfredi e Riccardo Garrone.

Il ritorno di Ringo, la trama del film

Leggiamo la trama de Il ritorno di Ringo. Rientrato dalla dura guerra di Secessione dove aveva combattuto nelle file dell’esercito unionista, Montgomery Brown soprannominato “Ringo”, fa ritorno nella sua cittadina. Da subito si rende conto che tutto è cambiato, la cittadinanza vive nel terrore a causa di un gruppo di pericolosi banditi comandati da Esteban Fuentes, un furfante che si è impadronito della piccola città. Chiunque ha cercato di ribellarsi ai soprusi è stato ucciso, la stessa sorte è toccata anche al padre di Montgomery, che ricopriva la carica di funzionario della zona. Inoltre Ringo scopre che Francisco Fuentes, fratello del temibile Esteban, si è infatuato di Hally, la sua giovane e bella moglie. Per averla sempre più legata a sé, Francisco minaccia di uccidere la figlia quindi la donna vive da tempo sotto ricatto del delinquente. Ringo studia un piano per annientare i banditi e, per passare inosservato, si tinge barba e capelli e racconta in giro di lavorare per Miosotis, un uomo del posto un po’ scorbutico ma di animo buono. Intanto Paco non vede l’ora di sposare Hally che invece cerca di guadagnare tempo affermando che non ci sarà matrimonio se non avrà notizie certe riguardante il marito. Per venire in aiuto del fratello, Esteban assolda un soldato affinché dichiari che Ringo è morto sul campo di battaglia. Ringo non può più aspettare, deve gire quanto prima. Poiché ha una ferita sulla mano destra per colpa di Paco che aveva creduto fosse un ladro, chiede a Miosotis di aiutarlo ad usare la pistola con la mano sinistra. Ad aiutarlo ci sarà anche Mimbreno, un indiano docile e fedele, e lo stesso sceriffo della contea Carson. Questi si è invaghito di Rosita, ballerina di un locale della città e fidanzata di Esteban. Quando Esteban viene catturato dallo sceriffo insieme a tutta la sua banda, sarà proprio la bella Rosita a liberarlo. Dopo aver ferito a morte Carson, la ragazza va in aiuto di Pago, vittima di un agguato organizzato da Ringo. Quando Ringo viene a sapere della morte dello sceriffo e che i briganti si erano nascosti in un vecchio casale, incita i cittadini alla rivolta. L’ex soldato, a capo di un gruppo di uomini, va al nascondiglio dei banditi e li annienta tutti. Ora finalmente la cittadina può tornare a vivere serenamente.

