Il Ritorno di un amore/ Su Canale 5 il film con Riley Voelkel (oggi, 21 giugno)

Il Ritorno di un amore va in onda oggi, 21 giugno, a partire dalle ore 16:25 su Canale 5. Questo film appartiene al genere romantico e drammatico ed è stato realizzato nell’anno 2016. Il regista di questo film è Steven Monroe mentre la sceneggiatura è stata curata da Matt Marx. All’interno del cast del film ci sono diversi attori famosi come Riley Voelkel, Casey Deidrick, Dirk Blocker, Thomas Howell e Tiffany Boone. La fotografia di questo film è stata curata da James Wrenn mentre il montaggio è stato messo a punto da Leo Leung Chang e Tarek Karkoutly. Le musiche del film sono state realizzate da Silvio Amato e Robert Irving.

Il Ritorno di un amore, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de Il Ritorno di un amore. Alison è una dirigente ambiziosa e con obiettivi ben precisi nella vita. La carriera lavorativa di Alison sembra andare per il meglio. Questa donna forte e indipendente si occupa di marketing ed è molto apprezzata all’interno dell’azienda per la quale lavora.

La vita di Alison sembra essere un sogno per tutti coloro che hanno un’idea di successo. Comunque, la donna non è affatto intenzionata a fermarsi ma vuole avere sempre di più, puntando addirittura ai piani alti. Allo stesso tempo, la vita sorride alla donna anche dal punto di vista sentimentale. Difatti, questa ragazza ha trovato in Bryce, un suo collega, un ragazzo sicuro che sembra volerla per davvero. Tuttavia, qualcosa sembra mettere i bastoni fra le ruote alla donna. Difatti, la sua promozione e la sua voglia lavorativa sembrano essere ostacolate da Vanessa, la sua più grande rivale.

Il capo di entrambe le donne decide di organizzare un ritiro aziendale. Colei che si distinguerà maggiormente in tale occasione potrà ricevere la promozione e riuscire ad ottenere successo e prestigio. La location scelta è già nota a Alison che anni prima lavorava proprio lì. In quel luogo molto caro a lei, incontrerà Casey, una sua vecchia fiamma. Questo incontro scatenerà sentimenti contrastanti in Alison che dovrà scegliere se seguire il proprio cuore oppure la propria testa.



