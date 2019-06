Il ritorno di un amore/ Su Canale 5 il film con Riley Voelkel (oggi, 28 giugno 2019)

Il ritorno di un amore, film va in onda oggi, 28 giugno 2019, su Canale 5 a partire dalle 17:00. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2016 dalla casa cinematografica Larry Levinson Productiosn con la regia di Steven R. Monroe mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Matt Marx. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Silvio Amato e Robert Irving mentre il montaggio è stato realizzato da Leo Leung Chan con il ruolo di direttore della rosa che è stato affidato a James W. Wrenn. Nel cast figurano Riley Voelkel, Casey Deldrick, Brandon W. Jones, Dirk Blocker, Whitney Anderson e Alex Loynaz.

Il ritorno di un amore, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il ritorno di un amore. Una donna americana di nome Allison per via anche di alcune delusioni d’amore partite nel corso della propria esistenza ha deciso di dedicarsi esclusivamente al lavoro. Lei è una esperta di marketing e lavora come dirigente per una importante azienda multinazionale con il preciso obiettivo di fare carriera e quindi avere un ruolo dirigenziale ancora maggiormente importante. La sua vita sentimentale è stata caratterizzata da un grande amore circa 10 anni prima che purtroppo non è spezzato per sempre il cuore non permettendole di ritrovare la felicità in questo genere di campo. Tuttavia negli ultimi anni un altro uomo che sembra poterla rendere felice finalmente permettendole peraltro di avere un certo equilibrio nella propria esistenza è evidentemente era troppo sbilanciata verso gli impegni lavorativi. Nel frattempo Alison sta lavorando alacremente e riuscire a meritarsi quella promozione a cui da tempo era interessata e che ora sembra essere a portata di mano. Tuttavia Per riuscire finalmente coronare questo suo piccolo sogno dovrà fare i conti con una competitor piuttosto agguerrita che peraltro gode della simpatia del loro capo. Per sbaragliare Alison decide di proporre quale location del prossimo meeting aziendale una struttura a lei cara in cui Aveva lavorato in passato. Una scelta che sembra vincente ma che tuttavia si ritorcerà contro di lei in quanto in quel luogo ritroverà il suo ex grande amore ossia l’uomo che le ha spezzato per sempre il cuore. L’impatto inizialmente devastante ma poco alla volta Alison si renderà conto di come quell’uomo abbia ancora un po’ importante nella loro nella sua vita per cui dovrà valutare se effettivamente riaccendere una vecchia fiamma che soltanto lei sperava essere del tutto sopita. Lo stesso vale anche per l’ex fidanzato il quale inizia a rendersi conto di quanto fosse importante per lei Allison.

