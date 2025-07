Il ritratto dell’amore, film su Canale 5 diretto da John Lyde

Domenica 13 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:40, il film di genere sentimentale dal titolo Il ritratto dell’amore.

Si tratta di un progetto statunitense prodotto nel 2022 dalla Silver Peak Productions per il canale satellitare Hallmark Mistery e diretto da John Lyde, film maker che nel corso della sua carriera ha realizzato numerosi progetti televisivi di questo genere, come Scritto nelle stelle e Un amore da salvare.

Carlos Alcaraz, chi è la fidanzata?/ Dalla rottura con l'ex Maria Gonzalez all'amicizia con Emma Raducanu

La protagonista del film ha il volto di Aubrey Reynolds, attrice nota per la sua interpretazione in diversi film thriller, come Ora puoi uccidere la sposa e La sorella sconosciuta. Al suo fianco Richard McWilliams, attore statunitense che in seguito prenderà parte alla serie tv Fair City con il personaggio di Michael O’Brien. Nel cast de Il ritratto dell’amore anche: Tamari Dunbar, Jessi Melton, Jazmine Shaw, Siobhan Shanahan e Geraldine McComish.

Hanspeter e Siglinde, chi sono i genitori di Jannik Sinner/ Presenti ma sempre dietro le quinte perché...

La trama del film Il ritratto dell’amore: un sogno è l’ispirazione di un pittore che ritrae la sua futura amata

Il ritratto dell’amore racconta la storia della bella e dolce Lily, una giovane donna che da qualche tempo è riuscita ad ottenere il posto di responsabile di un museo. Un giorno arriva nella struttura un’opera eccezionale, infatti rappresenta il ritratto di una donna uguale a lei. Incuriosita da questa situazione così particolare, la donna decide di raggiungere l’Irlanda per incontrare l’autore misterioso di questo quadro.

Arrivata sul posto fa la conoscenza dei fratelli Murphy, Saoirse e William, che nascondono un importante segreto. È proprio quest’ultimo, infatti, ad essere l’autore del dipinto: fin da bambino ha continuato a ritrarre questa donna che gli appariva in sogno.

I due fratelli decidono di nascondere questa informazione alla protagonista, e William si offre di accompagnare Lily nelle sue ricerche.

Amici 24, Anna Pettinelli rivede Nicolò Filippucci e non si trattiene: “Bello che sei!”/ “Visto ovunque”

Giorno dopo giorno i due si avvicinano sempre di più, fino a quando si rendono conto di essersi profondamente innamorati. Cosa succederà quando la verità verrà alla luce e Lily scoprirà che è proprio William ad essere l’artista che si nasconde dietro il suo ritratto?