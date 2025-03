Da qualche giorno Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore nella casa del Grande Fratello, una scelta che non convince affatto Helena Prestes. La modella brasiliana nelle scorse ore ne ha parlato con MariaVittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, tutte e tre hanno svelato cosa pensano in merito al ritorno di fiamma degli ‘Shailenzo’.

Quando MariaVittoria ha detto che la coppia a quanto pare è tornata ufficialmente insieme Jessica ha fatto notare che qualche giorno fa li ha visti mentre continuavano a baciarsi, la Minghetti però ha detto che nonostante il riavvicinamento non avevano ancora sancito la riconciliazione. Helena Prestes pensa che la situazione sia strana, infatti non la convince, lei crede che tutto questo conviene all’ex velina di Striscia la notizia. I loro pareri sono contrastanti, la cantante infatti crede che i due siano davvero innamorati, sia lei che MariaVittoria hanno fatto notare che Shaila e Lorenzo sono rimasti realmente distanti solo due giorno, stavano sempre insieme anche quando si erano lasciati.

Helena Prestes critica Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, lei non crede nel loro amore

Jessica Morlacchi aveva già capito che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sarebbero tornati insieme. Alle sue compagne d’avventura ha detto che nel momento in cui la ballerina le ha detto che non riusciva a non pensare ai momenti belli trascorsi con il gieffino sapeva che nel giro di qualche ora si sarebbero riconciliati e così è stato. Helena Prestes però fa fatica a credere alla veridicità del loro amore, soprattutto dopo le accuse e gli insulti che si sono lanciati mentre erano distanti, la cantante però le ha fatto notare che a volte certe cose si dicono solo per rabbia.

La modella brasiliana, però, non ha cambiato idea sugli ‘Shailenzo’. Tra le varie cose ha detto: “L’amore non è questo, mi sembra forzato”. Lei credeva che Lorenzo e Shaila al Grande Fratello avessero capito di essere incompatibili, Jessica le ha quindi detto: “Quando ci si piace così tanto è difficilissimo, basta pochissimo per ricominciare”. La Prestes continua però a pensare che la loro sia solo una strategia per il gioco.