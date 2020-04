Il romanzo di una vita/ Su Canale 5 il film con Doris Roberts (oggi, 6 aprile 2020)

Il romanzo di una vita va in onda alle ore 16.50 su Canale 5 oggi, lunedì 6 aprile. Il film è stato realizzato nel 2014 negli Stati Uniti, tratto dalla sceneggiatura di Gina Van Name e Nathan Atkins. La distribuzione è stata gestita da Moviemax Family e la produzione da Larry Levinson Productions, con la fotografia di James W. Wrenn, il montaggio di David Urbina e le musiche di Stephen Graziano. La regia è stata invece curata dal californiano Bradford May, che nel corso della sua carriera ha diretto oltre 80 film e serie televisive tra i quali spiccano Un giustiziere a New York, The Dukes of Hazzard: Hazzard in Hollywood, JAG – Avvocati in divisa e Una proposta quasi perfetta.

Il ruolo di protagonista è stato attribuito all’attrice statunitense Doris Roberts, vincitrice di ben cinque Emmy Awards (uno per A cuore aperto e gli altri quattro per Tutti amano Raymond) e in possesso dal 2003 di una stella nella Hollywood Walk of Fame. Viene affiancata dall’interprete australiana Rachael Carpani, nota per Tornare a vincere e la serie Le sorelle McLeod. Il cast è completato da Sam Page, Ernie Hudson, Elizabeth Bond e Tessie Santiago.

Il romanzo di una vita, la trama del film

La trama di Il romanzo di una vita è incentrata sulla figura della scrittrice Norma Boswell, in età molto avanzata. Quest’ultima è alle prese con un cancro allo stadio terminale, ma ha scelto di non riferire a nessuno delle sue condizioni di salute ad un passo dalla fine. Neanche suo figlio Justin e gli altri amici e parenti non sanno di questa situazione così disperata. Quando la sua salute raggiunge livelli molto tristi, Norma viene costretta a chiamare un’infermiera dal suo medico curante. Nessuno è disposto ad assistere la donna in maniera costante a causa del suo carattere molto complicato, fino a quando non arriverà la giovane e bella Emma.

Quest’ultima riesce a resistere agli atteggiamenti poco propensi della scrittrice e le due donne iniziano stringere un forte rapporto d’amicizia. A poco a poco, Norma si renderà conto di quanto la gentilezza e la felicità possano venirle utili. Grazie ad un clima sempre più tranquillo, la scrittrice avrà la possibilità e di scrivere un suo ultimo romanzo prima di passare a miglior vita.



