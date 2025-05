Test di logica e cervello in azione! Se risolvi l’enigma delle due clessidre in meno di un minuto potresti essere un genio incompreso.

I testi di logica, più che un semplice passatempo, sono vere e proprie palestre per il nostro cervello. Che si tratti di rompicapi visivi o indovinelli matematici, mettersi alla prova con sfide di ragionamento, talvolta anche molto difficili, aiuta a mantenere la mente allenata e affinare le capacità di problem solving, oggi davvero indispensabili.

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2025/ Le frasi per l'11 maggio: “Sei sempre stata il mio riferimento”

Tra i tanti test che circolano sul web ce n’è uno che negli ultimi mesi ha messo in crisi (e in moto) migliaia di persone: il test delle due clessidre. Un quiz apparentemente semplice ma non così immediato nella soluzione, soprattutto se si imposta un cronometro e si cerca di risolverlo in un minuto. Armatevi dunque di carta, penna e un pizzo di sangue freddo. D’altronde, si sa, sotto pressione si ragiona meglio (o quasi…)

Festa della mamma, le frasi più belle da dedicarle

Come misurare 9 minuti con 2 clessidre da 7 e 4 minuti

Per prima cosa, immaginate di avere di frnte a voi due clessidre. Una misura esattamente 7 minuti, l’altra segna 4 minuti. Lo scopo del test è usare queste due clessidre per contare esattamente 9 minuti. Non un secondo in più, non uno di meno. E c’è una sola regola: devono essere avviate contemporaneamente.

La domanda, semplice quanto insidiosa, ha messo in difficoltà molti utenti, ma la soluzione esiste ed è anche sorprendentemente logica. Ci siete già arrivati?

AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2025/ Le frasi più dolci: “Il mio esempio e il mio punto di riferimento”

La soluzione passo per passo

Ecco dunque come sfruttare al meglio queste due clessidre per ottenere con precisione il tempo richiesto. Per prima cosa, avviate entrambe le clessidre nello stesso istante. Quando quella dei 4 minuti si esaurisce sono passati, appunto, 4 minuti. Subito dopo, girate nuovamente la classidra da 4 minuti. Lasciate intanto scorrere quella da 7 minuti.

Quando anche la clessidra da 7 minuti si svuota, sono pssati esattamente 7 minuti. Nel frattempo, la clessidra da 4 minuti è al secondo minuto del secondo giro (appunto perché è stata avviata al minuto 4). A questo punto, girate la clessidra da 7 minuti e lasciate finire quella dei 4 minuti (che terminerà dopo altri 2 minuti). In questo momento del gioco, sono passati 8 minuti.

Ora fate partire una nuova misura proprio con la clessidra dei 7 minuti. In questo momento in essa è rimasta sabbia per coprire solo un altro minuto. Quando questa piccola quantità di sabbia sarà scesa, sarà passato esattamente 1 minuto in più. Il totale sarà quindi 9 minuti.

L’enigma delle clessidre colpisce senz’altro per la sua apparente semplicità. Non c’è nessuna equazione o formula matematica da seguire, il gioco si regge eclusivamente sulla logica. Questo tipo di test, in particolare, è utile per chi sfrutta una logica temporale non lineare obbligando la mente a seguire incastri e conseguenze. Esattamente come capita nella vita reale, alla fine.