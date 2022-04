Il rutto più forte del mondo, Le Iene/ Video, Salvo Veneziano “Lo dedico a Signorini”

E’ possibile battere il record di rutto più forte del mondo? Le Iene ha tentato la grande impresa con l’obiettivo di superare il record appartenente ad un uomo australiano che è il titolare del “rutto più rumoroso di sempre” con ben 112.4 decibel. Per riuscire nell’impresa si è deciso di riunire alcuni personaggi ben noti nel mondo dello spettacolo, come ad esempio Salvo Veneziano, storico ex concorrente del primo Grande Fratello. Ma prima della gara vera e propria, un’intervista al mitico Massimo Boldi, che Le Iene definiscono “massimo esperto italiano di rutti e scurengie”.

“Il rutto? E’ liberatorio – racconta l’artista parlando con Alessandro Onnis de Le Iene – i grossi rutti divertentissimi sono quelli di Paolo Villaggio. Se scappa in tv? E’ un cortocircuito. Non si può ruttare durante le messe. La cosa straordinaria è che sono le donne che ruttano e scoreggiano. Il rutto libererà il mondo dalle mascherine”. Alessandro Onnis ha quindi fatto partire il casting, chiamando varie celebrità come ad esempio Briatore, lo Chef Cracco, Malgioglio, Martufello, ma hanno tutti declinato l’invito.

LE IENE, IL RUTTO PIU’ FORTE AL MONDO: IL RECORD AUSTRALIANO E’ SALVO

Ma dopo un lungo cercare sono stati trovati gli aspiranti “ruttatori”, a cominciare da Rutt Mysterio, che ha svelato di aver fatto il record italiano di rutti nel 2017: “E’ a bassa intensità ma lungo, senza interruzioni. A chi dedicherò questo rutto? Alla mia ragazza”, mentre Salvo Veneziano ha spiegato: “A chi lo dedico? Ad Alfonso Signorini, e lo chiamo Alfonsino”.

A quel punto è partita la vera e propria gara di rutti, e i vari contendenti hanno iniziato ad ingerire bibite gasate per prepararsi al meglio. Alla fine ha trionfato Rutt Mysterio, con un rutto da ben 110.2 decibel: “Una bella cifra dai, peccato ma sono soddisfatto, equivale una sega circolare? Che meraviglia”. Si è invece fermato al secondo posto Salvo Veneziano, con 89 decibel: “Mi sono spaventato, sono molto soddisfatto”. Ma il record del campione del mondo australiano è salvo… Qui il video del servizio

