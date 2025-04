IL SAN LORENZO SALUTA PAPA FRANCESCO

Il lutto per la morte di Papa Francesco è particolarmente forte naturalmente nella sua Argentina e si fa sentire anche nel calcio: la commozione si fa sentire soprattutto per il San Lorenzo de Almagro, la squadra del quartiere Boedo di Buenos Aires di cui Jorge Mario Bergoglio era da sempre grande tifoso. Lungo e toccante è stato quindi il post sul profilo ufficiale del club su X: “Cuervo da bambino e da uomo, Cuervo da sacerdote e da cardinale, Cuervo anche da Papa”.

Il San Lorenzo ha ricordato la grande passione di Bergoglio, fin da quando andava allo stadio Vecchio Gasometro “per vedere la squadra del ’46”, ricordando che il futuro Pontefice era anche il socio N°88235 del club e che ha continuato mostrare il suo amore per il Ciclone (un soprannome del San Lorenzo) anche da Papa. Il messaggio si chiude quindi con queste sentite parole di saluto: “Avvolti da profondo dolore, da San Lorenzo oggi diciamo a Francesco: Addio, grazie e arrivederci! Staremo insieme per l’eternità!”.

STADIO PAPA FRANCESCO, LA PROSSIMA CASA DEL SAN LORENZO

Il presidente del San Lorenzo, Marcelo Moretti, gli aveva già annunciato l’anno scorso la volontà di intitolare a Papa Francesco il futuro stadio del San Lorenzo in Avenida de la Plata, una dedica che aveva emozionato e reso felice il Papa. Naturalmente questa proposta è stata confermata, il San Lorenzo in futuro avrà come propria casa lo stadio Papa Francesco. Quando era ancora a Buenos Aires, Bergoglio aveva celebrato la Messa nella cappella della Ciudad Deportiva, “somministrando la Comunione a vari nostri ragazzi”, come ricorda un nota del club.

“Papa Francesco ha lasciato questo mondo, ma non lascerà mai i nostri cuori”, si legge ancora, con spazio adesso per “le preghiere per la sua anima”. Per di più, la prima parte del pontificato di Papa Francesco era stata caratterizzata da importanti successi per il San Lorenzo, che nel 2013 aveva vinto il Torneo Inicial del campionato argentino e poi nel 2014 aveva conquistato per la prima volta nella sua storia la Copa Libertadores, diventando campione del Sudamerica il 13 agosto 2014 con il successo nella finale contro i paraguaiani del Nacional.