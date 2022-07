Il sangue e la parola, Niola Piovani/ Diretta streaming Rai 3: Il testo da cosa è tratto?

Il sangue e la parola – Non la spada ma la parola illumini la via

Venerdì 22 luglio, alle 21.20, Raitre trasmette “Il sangue e la parola: Non la spada ma la parola illumini la via“, una Cantata per voce recitante, soli, Coro e Orchestra composta dal Maestro Niola Piovani. L’opera nasce da un’idea dello stesso Maestro Piovani ed è promosso dalla Corte costituzionale, realizzato in collaborazione con la Rai e con il Teatro dell’Opera. L’esecuzione è affidata all’Orchestra e al Coro del Teatro dell’Opera di Roma con le due voci soprano di Maria Agresta e Maria Rita Combattelli e con quella recitante di Andrea Pennacchi.

A dirigerli, nella splendida cornice della Piazza del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, sarà il maestro Nicola Piovani.

Il testo de Il sangue e la parola

Il testo della Cantata Il sangue e la parola – Non la spada ma la parola illumini la via è stato scritto con Paola Ponti ed è liberamente tratto dalle Eumenidi di Eschilo, dalla Costituzione italiana e dai lavori preparatori dell’Assemblea costituente. Nelle Eumenidi, Eschilo celebra i principi della civiltà del diritto, risalenti a oltre 2500 anni fa, quando, nel 621 a.C., la prima legge ateniese istituì il primo Tribunale della città affermando per la prima volta un ordine sociale non più affidato alla sete di vendetta e alla violenza senza ragione, ma ad una verità oggettiva e razionale.

Principi che sono stati, poi, alla base, al termine della Seconda Guerra Mondiali, per i lavori dell’Assemblea Costituente per dare agli italiana l’importante Costituzione della Repubblica Italiana.

Come vedere in streaming il concerto “Il sangue e la parola”

Come tutti i programmi Rai, anche la cantata Il sangue e la parola – Non la spada ma la parola illumini la via può essere seguito in diretta televisiva, ma anche in diretta streaming. Per seguire la diretta televisiva basta sintonizzare il televisore su Raitre a partire dalle 21.20. Contemporaneamente, però, è possibile seguire anche la diretta streaming. Come? Collegandosi al sito internet Raiplay.

E’ possibile, inoltre, scaricare anche l’app di Raiplay, disponibile per tutti i dispositivi e rivedere il concerto in qualsiasi momento o semplicemente tornando indietro per recuperare delle parti attraverso il tasto Restart.











