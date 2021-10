Il sapore del successo, Rai 2/ Bradley Cooper protagonista del film

Il sapore del successo va in onda oggi, 2 ottobre, a partire dalle ore 15:00 su Rai 2. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2015 e appartiene al genere drammatico. Il regista di questa pellicola è John Wells mentre lo sceneggiatore del film è il noto Steven Knight. All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori molto famosi come Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Bruhl, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander, Emma Thompson, Uma Thurman e Lily James. Le musiche di questo film sono state composte da Rob Simonsen mentre il montaggio è stato messo a punto da Nick Moore.

Batman Il ritorno, Italia 1/ Michael Keaton è l'uomo pipistrello

Il sapore del successo, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama de Il sapore del successo. Adam Jones è uno chef di rilevanza internazionale. Chiunque lo conosce dal momento che nel corso della sua carriera è riuscito ad acquisire ben due stelle Michelin. La qualità dei suoi piatti è eccellente. Tuttavia, questo cuoco non vive una vita agiata. Anzi, l’ultima delusione la riceve quando il suo ristorante a Parigi fallisce a causa dell’alcol e della droga. Per questa ragione, Adam ha deciso di ritirarsi a New Orleans dove si è pentito riuscendo a sgusciare un milione di ostriche.

Chi ha ucciso mio marito?, Rete 4/ Un film drammatico a tinte thriller

Improvvisamente, dopo aver superato la sua penitenza, Adam ha una nuova intuizione. Decide quindi di mettersi in gioco e di voler acquisire a tutti i costi la terza stella Michelin, entrando nell’olimpo dei cuochi mondiali. Quindi, va dal suo vecchio amico Tony e gli comunica che vuole collaborare con lui nel ristorante che possiede. Tony è segretamente innamorato di Adam ed accetta anche se inizialmente appare abbastanza riluttante. Come parte dell’accordo, Adam dovrà sottoporsi settimanalmente a delle visite che confermeranno il suo buon stato di salute.

Difatti, solo se Adam sarà completamente sobrio potrà continuare a cucinare e a da sfogo al suo talento ai fornelli. In più, Adam e Tony decidono di dar vita ad una brigata di cucina, una squadra giovane e ambiziosa che vuole rivoluzionare ricette e gusti. Riuscirà Adam a riscattarsi dopo la sua caduta e a conquistare la tanto ambita terza stella? Solo grazie al potere dell’amicizia e dell’amore riuscirà a capire che ci sono cose molto importanti nella vita per le quali vale la pena lottare e fare un passo indietro.

Colpo grosso al drago rosso, Italia 1/ Un film che mescola azione e commedia

Video, il trailer del film “Il sapore del suiccesso”





© RIPRODUZIONE RISERVATA