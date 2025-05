Il secondo treno panoramico più bello del mondo attraversa l’Italia: un capolavoro su rotaia tra panorami e vallate mozzafiato.

Non serve andare dall’altra parte del pianeta per vivere un viaggio in treno spettacolare. A dirlo non è solo l’orgoglio nazionale, ma una classifica ben precisa, quella stilata da Titan Travel, che ha selezionato i treni panoramici più belli del mondo.

E tra colossi del turismo ferroviario, ambientazioni da sogno e linee leggendarie, spicca una perla che tocca anche il nostro Paese. Al secondo posto, infatti, c’è il Bernina Express, il treno rosso fuoco che parte da Coira, in Svizzera, e arriva a Tirano, in Lombardia.

Un viaggio di poco più di quattro ore, ma capace di racchiudere secoli di storia, ingegno umano e paesaggi da cartolina. Il fascino di questo percorso non ha bisogno di grandi sforzi per essere spiegato. Basta salire a bordo, possibilmente vicino a un finestrino, e lasciare che sia il paesaggio a parlare. Perché questo non è solo un treno, è una narrazione continua fatta di cime innevate, viadotti spettacolari e vallate verdi che sembrano dipinte a mano.

Attraversa le Alpi senza tunnel invasivi, preferendo invece curve sinuose che permettono di godersi lo spettacolo naturale a ogni chilometro. E sì, quando si arriva a Tirano, con le montagne alle spalle e il cielo aperto davanti, si ha la netta sensazione di aver vissuto qualcosa di unico.

Il primo posto della classifica va all’Himalayan Queen, una linea suggestiva che collega Kalka a Shimla, in India. Un percorso che si snoda tra foreste, viadotti storici e stazioni pittoresche, regalando uno spaccato autentico dell’Himalaya meno conosciuto. Al terzo posto, invece, c’è la Kuranda Scenic Railway, in Australia, che corre da Cairns a Kuranda attraverso il Barron Gorge National Park, con vista diretta sulle spettacolari Barron Falls e sui giardini tropicali che sembrano usciti da una fiaba.

Il Bernina Express

Ma tornando al Bernina Express, ciò che lo rende così speciale non è solo il paesaggio. È il modo in cui riesce a far sentire il passeggero parte di quell’ambiente, come se fosse possibile, anche solo per qualche ora, vivere dentro una cartolina. Non a caso, l’intero tratto tra Thusis e Tirano è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO. E non serve essere esperti di ingegneria ferroviaria per apprezzare l’equilibrio perfetto tra opera umana e rispetto per la natura.

Il treno sale fino a oltre 2.200 metri di altitudine senza l’ausilio di cremagliere, affrontando pendenze impegnative con una naturalezza quasi disarmante. Il punto più alto è il Passo del Bernina, dove il panorama diventa quasi lunare, con laghi glaciali e silenzi che sembrano appartenere a un altro pianeta. Da lì inizia la discesa verso Tirano, attraversando paesini che sembrano usciti da un racconto, come Poschiavo e Brusio, dove il famoso viadotto elicoidale incanta chiunque lo attraversi.

Il resto della classifica di Titan Travel include altri treni da sogno, come il Glacier Express, sempre in Svizzera, famoso per il suo percorso tra Zermatt e St. Moritz. E poi c’è lo Shongololo Express, che attraversa il cuore dell’Africa del Sud, e il famoso Rocky Mountaineer, tra le Montagne Rocciose canadesi. Tutti viaggi da fare almeno una volta nella vita. Però il fatto che, tra tutti, il Bernina Express sia lì, sul podio, e che l’Italia sia parte di questo percorso straordinario, è un motivo d’orgoglio che non può passare inosservato.

Chi cerca un’esperienza diversa dal solito, lontana dalla frenesia degli aeroporti e dallo stress delle grandi città, qui trova la risposta. Perché, senza ombra di dubbio, ci sono treni che non portano solo a destinazione. Portano dentro un sogno.