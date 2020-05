Il Segreto/ Anticipazioni 1 maggio: Marta pronta a scappare?

Pubblicità

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MAGGIO

Stando a quanto riportato dagli spoiler nella puntata di oggi, sabato 2 maggio della soap Il Segreto assisteremo a nuovi colpi di scena. Manuela non esiterà infatti a scoprire che Rosa continua a vedersi con Adolfo e minaccerà di informare del fatto Don Ignacio. In difesa della sorella arriverà Marta, che ancora spera di potersi allontanare in fretta da Puente Viejo per non far trasparire ciò che anche lei prova per il fidanzato della sorella e quindi vedersi incrinare per sempre i rapporti con la sua famiglia.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nell’appuntamento di ieri, giovedì 30 aprile 2020, della soap spagnola Il Segreto abbiamo assistito ad un ritorno a Puente Viejo che non ci saremmo mai aspettati. Nelle puntate passate abbiamo visto Isabel intenta a preparare la stanza degli ospiti in attesa di qualche nuovo misterioso arrivo, ma non ci saremmo mai aspettati di veder tornare a Puente Viejo nient emeno che Donna Francisca. L’ex matrona che alla fine della precedente serie era stata costretta a lasciare il paese con Raimundo in tutta fretta, a seguito dell’incendio appiccato da Fernando, è tornata e sembra determinata a riprendersi tutto ciò che il gesto del Mesia le ha fatto perdere. Agguerrita più che mai troverà in Isabel un’alleata perfetta. Tra l’altro le due donne parlando scopriranno anche di essere lontane parenti. Ma la cosa che ha destato più stupore nei tantissimi fans della soap spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra è che anche Raimundo, giunto in precedenza a Puente Viejo, sembra ignorare che anche la moglie si trova li.

L’organizzazione della partita di football che vede interessati i minatori e gli operai della fabbrica intanto procede portata avanti da Tiburcio e Hipolito. Come avevamo già intuito il viaggio di Marta a Bilbao subirà un ritardo e la ragazza si vedrà costretta a rimanere a Puente Viejo ed a temere che ciò che prova per Adolfo affiori rompendo definitivamente i suoi rapporti con la sorella Rosa. Isabel si trova quindi a dover mostrare la sua fermezza con i due figli, entrambi coinvolti in storie sentimentali complicate. Se Adolfo si è reso protagonista di un insolito triangolo con le due sorelle figlie di Don Ignacio, Tomas è invece coinvolto sentimentalmente con Marcela che ancora è a tutti gli effetti moglie di Matias. Per sapere quali svolte prenderanno gli eventi non ci rimane che attendere una nuova avvincente puntata de Il Segreto, che domani non andrà in onda ma tornerà sabato, come sempre su Canale 5.



