Il Segreto/ Anticipazioni 10 luglio: Prudencio ha bisogno di una trasfusione

Le anticipazioni de Il Segreto di oggi, mercoledì 10 luglio 2019, ci parlano come sempre di disgrazie e sventure: pronti ad emozionarvi? Elsa avrà un mancamento (e quindi, non cominciamo bene, come previsto). Alvaro dopo averla soccorsa, le suggerisce di riposarsi. Nel frattempo Antolina, si persuade che la Laguna e il dottore stiano tramando qualcosa contro di lei ma Isaac le consiglia di non menzionare mai più la sua ex ragazza in casa sua. Scopriamo insieme cosa riportano tutte le trame dell’episodio in onda oggi alle 15.40 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dopo le difficilissime settimane passate a curare i malati, Elsa accusa tutto l’affaticamento e cede alla stanchezza con un drammatico svenimento. La donna per fortuna, viene immediatamente soccorsa da Alvaro che, per la prima volta, sembra volersi accostare alla ragazza e che le impone di riposarsi tutta la notte.

Il Segreto, Prudencio muore?

La giovane Laguna, dopo avere rincuorato il buon Don Anselmo di non essere ammalata, fa tirare all’uomo un bel sospiro di sollievo. La giovane eroina di Puente Viejo non corre nessun rischio: oppure no? Con le trame e le dinamiche de Il Segreto, non è mai semplice potersi ritenere del tutto “fuori pericolo”. A casa Guerrero invece, Antolina non si lascia ammorbidire dalla bontà d’animo di Elsa. È certa che la sua nemica e il dottore stiano tramando qualcosa alle sue spalle. Isaac però le intima di stare zitta e di non menzionare più la Laguna in casa sua. Saul nel frattempo, comunica a Julieta che Prudencio è in fin di vita e che per salvarsi ha bisogno di una trasfusione. L’Uriarte è terrorizzata dal dolore. Tutto sembra remare contro al suo amore e lei e il suo compagno non fanno altro che parlare di intimidazioni e morte, non più di matrimonio o figli. Troveranno mai la pace? Difficile dirlo… Se vi perderete il drammatico appuntamento di oggi, considerare l’idea di visionarlo sul portale di Mediaset Play e la relativa applicazione per dispositivi mobili.

