IL SEGRETO/ Anticipazioni 10 ottobre: Isaac e Elsa, un piano contro Antolina

ANTICIPAZIONI DEL 10 OTTOBRE

Il Segreto ritorna con l’appuntamento pomeridiano oggi, giovedì 10 ottobre 2019. La puntata andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 16:11 circa: che cosa succederà a Puente Viejo? Isaac è riuscito finalmente ad ottenere tutto ciò che gli serve per eliminare Antolina dalla sua vita. Non si accontenta però del referto di Zabaleta, ma vuole andare fino in fondo. Felice dell’improvviso cielo sereno, Elsa sembra rinata e addirittura non pensa più a tutto ciò che le ha tolto Alvaro. Anzi deciderà di diventare persino complice dell’artigiano e cercare al suo fianco il vero padre del bambino che Antolina ha perso. Prima però Isaac approfitterà della cena con Marcela e Matias per rivelare alla moglie tutto ciò che ha scoperto. Ancora una volta la ragazza non intende confessare tutto. Così il falegname accetterà il piano di Elsa di cercare l’altro uomo che Antolina ha ingannato. Intanto, Severo decide di chiedere aiuto economico a Prudencio, ma il ragazzo sceglie di rifletterci su almeno un giorno. Sarà l’intervento di Berengario a metterlo sulla strada giusta.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Vediamo dove siamo arrivati ieri nella soap Il Segreto: Antolina fa di tutto per convincere Isaac a ritornare sereno, anche se è da molto tempo che la coppia vive nella rabbia. Lo supplica persino di seppellire l’ascia di guerra, mostrando per una volta un carattere più dolce del solito e rivelandogli di amarlo ancora. L’artigiano però si limita a coinvolgerla in una cena con Matias e Marcela, che non invitano a casa da diverso tempo. Intanto, Maria raggiunge il negozio di Dolores con l’intenzione di farla cadere in una trappola. Con l’aiuto di Marcela, le fanno credere che Roberto sia andato a Cuba per mettere a punto degli affari che aumenteranno la ricchezza di Puente Viejo. La figlioccia di Maria sa bene che la donna non terrà la bocca chiusa e che metterà subito in circolo il pettegolezzo. Severo invece accompagna Julieta e Saul fino ai boschi, da dove potranno partire. Carmelo, Adela e Consuelo però li raggiungono per un ultimo saluto. Alla bottega, Antolina rivela a Dolores di avere ancora in mente una vendetta contro Elsa. Visto quanto accaduto in piazza, ha intenzione di creare un piano che possa avere sicuro successo. Maria nel frattempo riferisce a Francisca dell’inganno ai danni di Dolores e le confessa anche di soffrire ancora per la scomparsa di Roberto, ma di essere più rassegnata. Visto che anche Gonzalo l’ha abbandonata, si chiede però se sia lei a spingere gli uomini a lasciarla.

Cifuentes invece scopre da Carmelo che Julieta e Saul sono partiti e che gli hanno lasciato una cassetta da consegnargli. All’interno ci sono le due pistole e una confessione del ragazzo. Isaac arriva trafelato alla locanda di Matias: il dottor Zabaleta gli ha dato le prove sull’aborto di Antolina. Le carte del medico parlano chiaro e ora l’artigiano sa che potrà annullare le nozze con la moglie. Intanto, Francisca si reca in vineria per chiedere l’aiuto di Prudencio, mentre Cifuentes dimostra di non accontentarsi della lettera di Saul. Preferisce però che sia il giudice a decidere come agire, così quando emetterà il mandato di arresto i due ragazzi saranno già lontani. Il militare infatti ha compreso che la morte dei Molero è stata più che giusta. La Montenegro chiede invece a Prudencio di riferirle tutto ciò che accade nel paesino. Il ragazzo ripensa alle parole di Raimundo: è sicuro che prima o poi la matrona lo lascerà in pace. Per il momento però gli conviene fare tutto ciò che gli chiede. Più tardi, Carmelo torna a casa con la buona notizia: le indagini sul suo conto sono state chiuse. Severo però sembra avere la mente altrove, anche se nega tutto di fronte agli amici.



