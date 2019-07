Il Segreto/ Anticipazioni 11 luglio: Prudencio si salva da morte certa, ecco come

Anticipazioni Il Segreto, trame 11 Giugno

Le anticipazioni de Il Segreto, sono prontissime ad accompagnarvi anche in questa assolata nuova giornata. Oggi, giovedì 11 luglio, come sempre l’ammiraglia di Casa Mediaset, punterà l’attenzione sugli sventurati abitanti del paesino spagnolo di Puente Viejo. La trama del nuovo episodio, non racconta nulla di positivo all’orizzonte e, in sintesi, l’ottimismo pare non essere assolutamente l’ingrediente principale dei protagonisti di questa soap opera. Se vi siete perduti qualche disgrazia, potete recuperare tutto tramite l’applicazione di Mediaset Play, oppure il suo portale web. Da Personal Computer ed app, avrai sempre modo di rivedere tutte le emozioni che ti eri perduto saltando l’appuntamento con la telenovela. Con fare canzonatore, Eustaquio Molero si avvia in comune per informare ai dubbiosi Carmelo e Severo che molto presto suo figlio Lamberto verrà rilasciato nuovamente. Dopo aver cercato di ammazzare Julieta e Saul ed aver quasi assassinato Prudencio pare perciò che lo spietato figlio di Eustaquio possa farla franca. Sarà davvero così oppure anche voi, sentite “puzza” di sventura?

Il Segreto: Prudencio vivo per merito del fratello

Nel frattempo Antolina continua a fomentare Isaac contro Elsa e Alvar. Il Segreto, ci parla anche di Dolores. La donna si reca alla Villa, ma dato che non era stata avvisata della “resurrezione” di Donna Francisca quando la intravede ha una perdita dei sensi per la “paura”. Contemporaneamente le condizioni di salute di Pruencio si aggravano, con il giovane che è ormai sul punto di emettere il suo ultimo respiro e poi morire. L’unico modo per salvare la vita di Prudencio, sarebbe una trasfusione di sangue da parte di suo fratello Saul. Senza rifletterci un momento, l’Ortega senior offre il suo sangue al fratello che fortunatamente inizia a stare già meglio. Quindi Prudencio finisce per scampare alla morte, per merito del provvidenziale aiuto di Saul. Ed intanto, tra Elsa e Alvaro le cose incominciano ad andare assolutamente meglio. Dopo averla assistita, il dottore si scusa con lei e le suggerisce di ricominciare dal principio il loro rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA