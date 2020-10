Il Segreto/ Anticipazioni 11 ottobre 2020: Isabel vuole spiegazioni da Ignacio

Nella puntata di domenica 11 ottobre de “Il Segreto”, la famiglia Solozabal non sa più come fare per riuscire a far sentire Pablo uno della famiglia, per questo motivo chiedono ad Adolfo di intervenire e di parlare con il ragazzo. Isabel si reca alla Villa per parlare con Don Ignacio perché vuole sapere che cosa accadrà ora che Pablo è stato riconosciuto ufficialmente: la sua preoccupazione è che la dote di Rosa possa essere ridotta a causa del nuovo figlio, facendo perdere ad Adolfo parte dei soldi che gli spetterebbero di diritto. Pablo, intanto, non riesce a rassegnarsi all’idea di non poter amare Carolina e per questo motivo cerca di tenerla a distanza il più possibile. Il capitano Huertas è preoccupato perché ha saputo che i rivoltosi della capitale stanno per arrivare a Puente Viejo e teme che possano mettere a ferro e fuoco tutto il paese…

“IL SEGRETO”, DOVE ERAVAMO RIMASTI…

In municipio Marta, Iñigo e Matias attendono l’arrivo del sindaco per firmare i documenti per il nuovo medico ma l’uomo non si presenta e il Castañeda attribuisce la colpa all’arrivo di Francisca Montenegro in paese. Marta e Maqueda, infuriati, abbandonano la riunione offesi per l’assenza di Mauricio. Quando Matias torna in locanda e trova Mauricio, si arrabbia molto e si sfoga con la moglie ma Marcela è presa da altri pensieri, in particolare dal pettegolezzo che le ha riportato Dolores. Per questo motivo aggredisce il marito chiedendogli apertamente se ha incontrato di nascosto Alicia. Matias prova a spiegarle che non c’è nulla fra di loro e si sono incontrati solo per caso, parlando solo dei suo nuovo lavoro ma la moglie ha un crollo emotivo e inizia a piangere dicendogli che non riesce a fidarsi di lui. Pablo è convinto di essere seguito da due uomini e ferma il capitano Huertas per strada, spaventato per la sua vita. In realtà l’uomo gli confessa che si tratta di due dei suoi uomini che sono sempre con lui per proteggerlo ma Pablo si risente molto per questa decisione e soprattutto per non essere stato avvisato. Quando più tardi il ragazzo torna a casa scopre che la famiglia ha organizzato per lui un pranzo tutti insieme per farlo sentire finalmente parte della famiglia e le sue sorelle gli consegnano anche dei regali ma ancora una volta il ragazzo reagisce male e va via.

Adolfo, prima di lasciare la Villa, va a salutare Marta e i due parlano della situazione di Pablo: è evidente che fra i due c’è una certa complicità ma ancora una volta la ragazza alza dei paletti per tenerlo lontano. Damian e Alicia parlano di Tomas e l’operaio avanza l’ipotesi che Alicia possa essere affascinata dal mondo borghese e dal figlio della marchesa ma la ragazza ribadisce che sa perfettamente cosa deve fare. Adolfo, tornato a casa, racconta al fratello del bel momento che ha trascorso con Marta e Tomas lo invita di nuovo a riflettere su che cosa desideri davvero dalla vita, prima di legarsi per sempre a Rosa. Mauricio non riesce a farsi una ragione del fatto che Francisca non abbia voluto incontrarlo e ricorda tutti i momenti, belli e brutti, trascorsi insieme durante la loro vita. Quando lo raggiunge il Capitano Huertas gli racconta che Don Filiberto si sta comportando in maniera molto strana: i due ignorano che il prete ha i denti completamente blu a causa dei Miranar. Poi il sindaco riceve una lettera e scappa via. Carolina, intanto, chiede conferma a Encarnacion della storia che Ignacio le ha raccontato sul fatto che la madre in passato avesse tentato di ucciderla: la ragazza è disperata e si fa consolare dalla zia e da Manuela che le ricorda che la madre era fuori di sé e non intendeva farle sul serio del male…



