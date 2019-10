IL SEGRETO/ Anticipazioni 12 ottobre: Isaac troverà l’amante di Antolina?

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Puente Viejo e tutti i protagonisti de Il Segreto ritornano nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, sabato 12 ottobre 2019, con una nuova puntata. Sarà possibile seguire l’episodio dalle 15:17 in poi, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo quanto accaduto ieri: Prudencio è alle prese con un grande dilemma da quando Severo gli ha chiesto un corposo prestito. Dargli quelle tremila pesetas vorrebbe dire attirarsi l’ira di Francisca addosso oppure irritare il Sindaco. Isaac invece continua a pensare all’ultimo incontro con Elsa: è sicuro che le prove di Zabaleta potranno essergli utili per allontanare Antolina per sempre. Anche se l’artigiano le ha già rivelato le sue intenzioni riguardo al loro futuro insieme, la ragazza vuole prima che il matrimonio venga annullato. Dopo essere stato sorpreso a fantasticare, Isaac chiede alla moglie di rivelargli perchè sia così ostinata a rimanere al suo fianco anche se non la ama. Antolina confessa di voler solo colpire Elsa. Intanto, Francisca cerca di convincere Maria ad assumere un’istitutrice per i bambini, ma la figlioccia preferisce la scuola di Adela. Raimundo è d’accordo con la nipote e marito e moglie battibeccano per questo in modo leggero. La Montenegro però ha un dubbio: Maria è davvero contenta di essere rimasta a Puente Viejo? Gli rivela di volerle fare una sorpresa e di aver bisogno del suo aiuto. Anche Irene è turbata, a causa del malumore del marito. Parlando con Carmelo, conclude che è il raccolto del riso ad impensierire Severo. Quest’ultimo invece è oggetto di una confidenza di Prudencio a Berengario, alla ricerca di un consiglio utile. Il parroco gli suggerisce di essere generoso e sa anche le sue motivazioni: Severo ha bisogno di coprire i costi della semina.

Mentre Maria dà la bella notizia agli amici, Carmelo chiede a Meliton di indagare sul perchè i braccianti assunti da Severo non hanno ancora iniziato i lavori. Poi riceve una lettera che lo rabbuia: il Ministero ha aperto un’inchiesta su Adela. Mentre Dolores si mostra stranamente felice e fa insospettire il marito, Elsa decide di correre il rischio e va a casa di Isaac: ha capito come incastrare Antolina. L’unico modo per smascherarla è trovare il padre del bambino, magari incontrato al di fuori di Puente Viejo. Ricorda infatti che la ragazza ha accusato diversi e strani dolori durante la gravidanza, tipici di una famiglia che conosceva. Isaac inizia a ricordare: mesi prima, Antolina ha fatto visita ad un’amica per avere un sostegno per la gravidanza. Il falegname è convinto che gli abbia mentito ancora una volta e vuole chiedere a Zabaleta informazioni sul presunto padre del bambino. Anche se è rischioso, Isaac decide di procedere con il piano. Al Municipio, Adela scopre che l’inchiesta riguarda i suoi metodi liberali e laici, in contrasto con quelli del regime. Le conseguenze tra l’altro non ricadrebbero solo su di lei ma anche sulla scuola. A Villa Montenegro, Raimundo fa le sue scuse a Raimundo e avvisa poi Maria che Francisca ha organizzato una grande sorpresa per lei.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI DEL 12 OTTOBRE 2019

Nella soap Il Segreto come da accordi con Elsa, Isaac dovrà fare di tutto per allontanarsi da Puente Viejo con una scusa e raggiungere il paese in cui Antolina ha incontrato il suo misterioso amante. Nel piano sarà proprio Elsa ad avere un ruolo centrale, dato che sarà lei a chiedere a Zabaleta informazioni che potranno rivelarsi utili al falegname. L’unico indizio riguarda quella malattia che avrebbe l’uomo del mistero. Quanto accaduto ad Adela non rimarrà inascoltato. Quasi tutti i cittadini di Puente Viejo decidono infatti di avviare una protesta quando l’insegnante rivela di dover lasciare la scuola. In modo del tutto inaspettato, Francisca decide di manifestare al fianco degli altri compaesani. Come avremo modo di vedere nelle prossime puntate, non sarà l’unica sorpresa che la Montenegro riserverà a chi la conosce piuttosto bene. I segreti di Severo invece verranno presto alla luce: Carmelo ha chiesto a Meliton di indagare e presto o tardi scoprirà la verità sull’amico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA