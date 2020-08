Il Segreto/ Anticipazioni 13 agosto 2020: Sebastian contro Raimundo? (Replica)

Il Segreto, anticipazioni puntata 13 agosto 2020

Le anticipazioni dell’episodio de Il Segreto in onda oggi, giovedì 13 agosto 2020, su Canale 5 alle ore 15.45 ci riportano su Sebastian che è arrivato ormai al punto di formalizzare i suoi affari con la matrona. Emilia però gli sconsiglia di andare avanti, ma il giovane crede di fare la cosa giusta, anche se con qualche tentennamento. Il marchese Albi dopo essersi dichiarato a Soledad continua nel corteggiamento anche se non sembra proprio essere ricambiato dalla figlia di Francisca. Dietro a tale insistenza sembrerebbe esserci Mercedes che però a quanto pare ignora il fatto che Soledad non si rassegna alla perdita del suo amato Juan. Sempre nella puntata Sebastian deciderà di non ascoltare Emilia e di recarsi presso la Casona per avere delle delucidazioni in merito ai suoi affari con Francisca. La Dark Lady, decisa a tutti i costi ad usare Sebastian per colpire Raimuno, riuscirà senza scomporsi troppo a convincere il giovane Ulloa che diventando socio in affari con lei il suo futuro cambierà in men che non si dica.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco cosa è accaduto nelle ultime puntate de Il Segreto. Raimundo infatti, come si è visto nelle ultime puntate, era venuto a sapere della cena tenutasi nella Casona, ma non immaginava assolutamente che il figlio aveva incontrato Francisca nell’occasione e pattuito una alleanza in termini lavorativi. A scoprirlo è invece Pedro che ne è rimasto ovviamente scosso e deluso. Francisca però nella puntata svela i suoi piani e rivela che si sta servendo di Sebastian semplicemente per colpire il suo eterno nemico Raimundo. Dal momento che il sindaco di Puente Viejo non è famoso per saper mantenere i segreti, ci si aspetta che anche Raimundo scoprirà presto la verità. A tramare in modo velato però non è soltanto Francisca. Angustias infatti ha ricevuto notizie da una sua compagna conosciuta nell’ospedale psichiatrico. La giovane donna contatta perciò Angustias e le chiede ospitalità per qualche giorno. La moglie di Tristan sembra essere entusiasta di tale visita e dal momento che la donna ha sempre in serbo grandi sorprese ci si può immaginare che dietro a tale entusiasmo si nasconda qualcosa.

Angustias del resto vuole a tutti i costi far fuori Pepa dalla sua vita matrimoniale e dopo aver fatto pressioni su Don Anselmo ora conta di ricorrere a qualche estremo rimedio per porre fine al problema. In questo piano quindi sembra proprio c’entrarci la sua amica conosciuta in ospedale. Intanto Don Anselmo continua a far pressioni su Pepa. La giovane levatrice non sa più come comportarsi, se da una parte contava sul segreto della confessione del sacerdote ora, su sua stessa ammissione, sa di doverlo temere. Ciò che non sa il sacerdote è che anche Pepa è venuta a sapere del passato del sacerdote e che quindi può essere adesso lei stessa a ricattarlo. Il vero colpo di scena della puntata però è che Tristan promette a Pepa di amarla tutta la vita e che un giorno vivranno la loro storia alla luce del sole. Pepa e Tristan sono molto innamorati, ma gli scheletri nell’armadio della ragazza non le fanno vivere la relazione in pieno. Quando la coppia è insieme a scambiarsi promesse ed effusioni Hipolito, che sta coltivando il nuovo hobby della fotografia, scatta una foto dei due proprio mentre si stanno baciando. Il bello è che il giovane non sa minimamente cosa ha immortalato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA