Il Segreto/ Anticipazioni 13 giugno: l’odio di Isaac per Elsa, torna Francisca

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 13 GIUGNO: IL RAPIMENTO DI EMILIA E ALFONSO

Qualcosa sta per cambiare nel piccolo paesino di Puente Vejo nella puntata de Il Segreto in onda oggi, giovedì 13 giugno. Da una parte ci saranno i problemi di cuore di Isaac che, pur avendo amato tantissimo Elsa, le volterà le spalle per amore di Antolina e del bambino che ha perso e, dall’altra, ci sarà Maria alle prese con il rapimento del genitori Emilia e Alfonso. I Castaneda sono ancora vivi così come Francisca. Tra i più felici ci sarà sicuramente Matias che, però, dovrà salutare nuovamente i genitori che non potranno restare a Puente Vejo. Raimundo, così, inviterà i presenti a sbarazzarsi dei cadaveri dei rapitori e ad organizzare la fuga di Emilia e Alfonso che, prima di partire, incontreranno il figlio Matias che, non volendosi separare nuovamente dai genitori, penserà addirittura di partire con loro.

IL SEGRETO: ISAAC CONTRO ELSA

Durissimo scontro tra Elsa e Isaac. Il giovane carpentiere di Puente Vejo si scaglierà contro l’ex fidanzata accusandola di aver provocato prima l’incidente di Antolina e poi la morte del figlio che stava aspettando. La Laguna rigetterà tutte le accuse ribadendo la propria innocenza e puntando il dito contro Antolina che, a suo dire, non sarebbe mai stata realmente incinta. Isaac, però, non le crederà e le scaglierà addosso tutto il suo odio per aver ucciso suo figlio. Antolina, così, riuscirà a raggiungere il proprio intento ovvero allontanare per sempre il marito da Elsa. Quest’ultima, così, troverà consolazione tra le braccia di Consuelo che farà di tutto per aiutarla a superare l’immenso dolore. Saul e Julieta, invece, più uniti e innamorati che mai, annunceranno a Consuelo l’inizio di una nuova vita insieme in una casa che hanno ricevuto in dono da Carmelo e Severo. Purtroppo, però, i due innamorati non resteranno a lungo tranquilli a causa della vendetta di Eustaquio.

