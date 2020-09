IL SEGRETO/ Anticipazioni 13 settembre 2020: Continuano le discussioni fra Matias e Alicia e Damian

IL SEGRETO, DOVE ERAVAMO RIMASTI

Nella puntata di sabato 12 settembre de Il Segreto il capitano Huertas si reca a casa di Don Ignacio per dirgli che ha saputo dell’imminente partenza di Pablo ma che sconsiglia vivamente al ragazzo di portare avanti questa iniziativa: dopo la sua denuncia non tutti i colpevoli sono stati assicurati alla giustizia e alcuni di essi potrebbero essere intenzionati a cercare Pablo e punirlo. Il suo consiglio, quindi, è assolutamente quello di tenere il ragazzo alla Villa e farlo uscire il meno possibile, mentre lui e i suoi uomini sorveglieranno la casa per evitare che qualche malintenzionato possa avvicinarsi. Il Solozabal non può che accettare questa soluzione ma è molto preoccupato che la permanenza di Pablo possa incidere sulla sua relazione con Carolina, una cosa alla quale è assolutamente contrario per un motivo che però è noto solo a lui e all’amico Urrutia. Anche la marchesa ha i suoi problemi in quanto la Montenegro, nascosta da mesi nel padiglione di La Habana, ha deciso che è arrivato il momento di uscire e mostrarsi a tutti. Questa decisione ovviamente cozza con i programmi della perfida Isabel che in passato è arrivata anche ad avvelenare la donna pur di tenerla sotto il suo controllo. Mentre Francisca medita di scappare perché si sente prigioniera della casa della cugina, la marchesa riceve una misteriosa telefonata che sembra agitarla moltissimo e che la spinge a prepararsi per un’improvvisa partenza.

La famiglia Miranar ha costantemente bisogno di denaro per far fronte alle numerose multe da pagare che sono state collezionate da Dolores. Per questo motivo la bottegaia fa chiaramente capire a Onesimo che, ora che il pericolo di essere deportato in Germania è scongiurato per sempre, deve trovarsi una fonte di sostentamento per non gravare sulle spese di casa. Per questo lo stravagante nipote di Dolores decide di iniziare a produrre da solo il dentifricio da vendere a tutti gli abitanti di Puente Viejo. Matias è riuscito per un pelo a sventare il rapimento dei fratelli De Los Vivos ma Alicia e Damian non hanno gradito il suo intervento. La Urrutia, tra l’altro, nutre grande astio nei suoi confronti per aver interrotto la loro relazione e quindi medita di escogitare qualcosa per estromettere il Castañeda dal sindacato. Manuela e Rosa cercando di coinvolgere sia Marta che Carolina nei preparativi del Natale, un appuntamento che sta mandando in fibrillazione tutti gli abitanti di Puente Viejo, ma nessuna delle due per motivi diversi sente la gioia nel cuore. In particolare Marta è felice di aver ritrovato l’armonia con la sorella ma non riesce a dimenticare Adolfo. Ignacio è costretto a raccontare a Mauricio e a Padre Filiberto della vicenda che ha coinvolto il suo figlioccio Pablo e così tutto il paese viene a sapere della relazione fra la figlia e il ragazzo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 13 SETTEMBRE

Nella puntata di domenica 13 settembre de Il Segreto, Ignacio, per dimostrare alla figlia Rosa di aver accettato Adolfo in famiglia, lo assume alla fabbrica di barattoli. La notizia, però, non sembra rendere felice Rosa che teme la troppa vicinanza fra il suo futuro marito e la sorella, che già da tempo lavora con il padre. Tomas, di passaggio alla locanda, vede Marcela che si scambia delle tenerezze con il marito Matias. Questo lo fa andare su tutte le furie e per questo motivo sfoga la sua rabbia sul fratello Adolfo che, non potendo più sopportare la situazione, decide di accettare l’offerta di Ignacio. Continuano le discussioni fra Matias da una parte e Alicia e Damian dall’altra: il Castañeda non si fida più dell’Urrutia e teme che possa tradirlo da un momento all’altro, per questo si confida con Marcela la quale sente il marito sempre più vicino.



