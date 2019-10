Il Segreto/ Anticipazioni 14 ottobre: Antolina con le spalle al muro, morirà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DEL 14 OTTOBRE 2019

Antolina ha ormai i giorni contati in queste nuove puntate de Il Segreto e per ora non sospetta nulla di quanto stia facendo Isaac alle sue spalle. Nè che da un momento all’altro cadrà nella trappola del falegname, deciso a far annullare il loro matrimonio a qualsiasi costo. Isaac conosce la malvagità di Antolina, ma forse ha sottovalutato quanto sarà disposta a fare pur di impedire che ritorni da Elsa. Per questo dovrà guardarsi le spalle e anche quando sarà ormai sicuro di poterla incastrare, grazie alle parole del suo amante, il falegname finirà per scatenare un’altra tragedia. Che cosa gli rivelerà poi il ragazzo, malato e l’unico in grado di conoscere il segreto di Antolina? Nel frattempo, Adela finisce nel mirino dei sovversivi. Vogliono che la maestra venga cacciata dalla scuola! I cittadini e gli amici della donna però decideranno di fare una manifestazione opposta, chiedendo che invece vengano riconosciuti i suoi metodi. In modo del tutto inaspettato, Francisca decide di sostenere Adela, presentandosi a sua volta in piazza.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Tante novità ci attendono con Il Segreto grazie alla puntata che andrà in onda oggi, lunedì 14 ottobre 2019, su Canale 5. La soap verrà trasmessa dalle 16:10 circa, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo che cosa è accaduto ieri: Isaac ha messo in atto il suo piano: solo scatenando la lite con Antolina può andarsene di casa senza destare alcun sospetto. Intanto, Maria rivela a Francisca di aver cambiato idea. Non vuole che i figli ricevano la sua eredità e anche se all’inizio non le rivela il motivo, aspetta una mossa della matrona per dimostrarle i suoi perchè: teme che possa trattarla ancora come un tempo, che possa decidere al posto suo. Severo invece ha bisogno di una risposta certa da parte di Prudencio, ancora indeciso sul prestito. Non intende dare alcuna risposta certa su quello che succederà. Nonostante gli sforzi dei familiari, Dolores scopre che la nuora e la nipote arriveranno presto a Puente Viejo. Carmelo e Adela invece cercano una soluzione per impedire che l’inchiesta vada avanti. Il Sindaco però non sa se i suoi amici in politica potranno dar loro una mano. Prima del viaggio, Isaac raggiunge di nuovo Elsa per parlarle e stabilire come muoversi in futuro. Il falegname le promette che farà di tutto per spingere l’amante di Antolina a dirgli la verità sul loro legame. Ancora una volta le giura di voler stare solo con lei, ma prima i sospetti su Antolina andranno confermati. Intanto, Lola rivela a Marcela di essere ritornata solo per organizzare le nozze. Alla vista di Prudencio però preferisce allontanarsi in fretta. Raimundo invece scopre del litigio fra moglie e nipote e decide di fare da paciere perchè possano parlare ancora. Suggerisce a Maria di aprire il cuore alla matrona e la ragazza accetta solo per fargli piacere. Nonostante la possibilità di avere una nuova vita, Elsa non riesce a mettersi il cuore in pace e teme che Isaac possa non trovare le prove che occorrono contro la moglie. Matias però vuole che si concentri sull’esito positivo. Nel frattempo, alcune voci in paese contro la maestra mettono a dura prova l’equilibrio di Adela. Irene le suggerisce di lasciare l’insegnamento per qualche tempo, ma la donna si rifiuta. Prudencio scopre da Marchena che Lola ha fatto visita alla vineria più di una volta e che gli è sembrata un po’ schiva. Grazie a Raimundo, Francisca e Maria trovano il modo di sedersi di nuovo a tavolino e parlare con sincerità di tutti i suoi dubbi. La matrona vuole fugare ogni dubbio una volta per tutte e chiede la ragazza di rivelarle i suoi tormenti senza frenarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA