IL SEGRETO/ Anticipazioni 15 luglio 2020: il ritratto di Soledad nuda dipinto da Juan… (Replica)

Nuovi appassionanti colpi di scena nella puntata de Il Segreto in onda martedì 14 luglio 2020 come sempre su canale 5. La puntata si apre con gli operai di Francesca vittime di un brutto incidente. Gli uomini infatti durante il trasporto della frutta vengono travolti da una terribile frana che sorprende gli operai ferendoli. Tutti vengono travolti e riportano quindi ferite e malori. L’unico che riesce a dare una mano è Leandro che sembra sentirsi bene. L’uomo cerca perciò di raggiungere il paese. Raimundo in questo modo si presta ai soccorsi e fa in modo che gli altri feriti possano riprendersi dallo shock alla locanda. Pepa soccorre gli uomini feriti grazie anche all’aiuto che riceve da parte di Tristan e di Emilia. Francisca anche in questa occasione non perde l’Occasione per dimostrare quanto sia insensibile infatti non viene più di tanto scossa dall’accaduto. A Leandro si deve invece la riuscita dei soccorsi dopo che l’uomo si è prestato ad avvisare e a chiedere aiuto. Leandro però comincia a sentire che c’è qualcosa che non va e avverte qualche malore anche lui.

IL SEGRETO: RIASSUNTO PUNTATE PRECEDENTI

Raimundo e Don Anselmo nel frattempo hanno occasione per incontrarsi e colgono l’opportunità per un confronto sui problemi di Raimundo che ha subito una rapina. Inoltre anche la vicenda sugli scavi alla sorgente del fiume sembra proseguire con qualche novità. Infatti Juan ha bisogno di parlarne assolutamente con qualcuno e per questo si confida con i suoi fratelli. Un’idea più che buona visto che tutti si mettono a disposizione per fermare gli scavi. In tutto questo Angustias conquista un’amicizia che si rivelerà l’inizio di una strategica alleanza. La donna infatti fa la conoscenza di Felisa e instaura con lei un ottimo feeling. Grazie a questa nuova amicizia sembrerebbe che stia nascendo l’occasione giusta per tentare di lasciare la casa di cura. Felisa ed Angustias decidono quindi di iniziare una sorta di collaborazione: l’obiettivo è quello della fuga. Riusciranno le donne a lasciare il manicomio dove sono internate?

IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI 15 LUGLIO

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 15 luglio 2020 de Il Segreto parlano di drammatiche novità sull’incidente avvenuto al Burrone delle Anime. L’episodio in onda come sempre su canale 5 sembrerebbe parlare di un peggioramento notevole delle condizioni di salute del povero Leandro che si era dato tanto da fare per portare in salvo tutti i suoi amici operai. Grazie a lui infatti i braccianti di Francesca hanno ricevuto le cure necessarie presso la locanda di Raimundo e grazie anche all’aiuto di Pepa e Tristan. Gli spoiler però parlano di un fatto drammatico che probabilmente porterà alla morte per un personaggio della soap. Sempre secondo le anticipazioni Francisca darà il permesso a Soledad per andare nella locanda e dare così una mano nei soccorsi. in questa occasione la Dark Lady approfitterà per andare a sbirciare nella camera della ragazza. Ciò che troverà farà rimanere la donna senza parole: un ritratto di Soledad nuda dipinto da Juan. Nel frattempo purtroppo Leandro non ce la fa e muore lasciando Pepa piena di sensi di colpa per non aver fatto il necessario per salvarlo. Mentre accade questo fatto drammatico Emilia è ancora da Pardo per cercare una via d’uscita in seguito alla rapina avvenuta ai danni di suo padre. Pardo però fa una proposta indecente alla ragazza ed Emilia non perde tempo e fa capire all’uomo che non si presterà mai a scendere a tali condizioni. Ippolito inoltre sembra non voler rinunciare al corteggiamento di Emilia per cui farebbe di tutto. Secondo le anticipazioni addirittura in questa puntata potrebbe spuntare fuori un anello di fidanzamento.



