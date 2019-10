IL SEGRETO / Anticipazioni 15 ottobre: Francisca fa la sua mossa contro Severo

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI 15 OTTOBRE 2019

Canale 5 manderà in onda una nuova puntata de Il Segreto nel pomeriggio di oggi, martedì 15 ottobre 2019. Verrà trasmesso dalle 16:10 circa, scopriamo le anticipazioni di oggi: il piano di Francisca contro Severo continua ad andare avanti: dopo aver saputo del prestito chiesto a Prudencio, ritornerà dal suo scagnozzo per ordinargli come procedere. La Montenegro vuole infatti che Prudencio conceda il prestito a Santacruz, ma dovrà chiedergli anche l’atto di proprietà di tutte le sue terre. In questo modo potrà assicurarsi che la seconda parte della trappola possa andare a buon fine. Continua inoltre a mantenere in piedi la menzogna detta a Maria riguardo alla fuga di Roberto. Fa sì che la figlioccia riceva una nuova lettera dal cubano, che la convinca una volta per tutte che deve voltare pagina e dimenticarlo. Per dimostrarle di essere cambiata, si assicura anche che sappia del sostegno che sta dando ad Adela perchè non perda il lavoro. Antolina invece si ritroverà di fronte al suo peggior incubo quando Isaac ritornerà a casa accompagnato da Juanote. Su sua richiesta, il ragazzo dirà tutta la verità sulla ragazza, in presenza di Elsa, Matis e Marcela.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati ieri nella soap Il Segreto: su richiesta di Raimundo, Francisca accetta di parlare ancora con Maria. La ragazza l’ha accusata di averle fatto del male in passato e di non riuscire a dimenticarlo. La matrona però afferma di aver capito i suoi errori e la spinge a riflettere come anche a Cuba, nonostante la sua assenza, non sia mai stata del tutto felice. Intanto, Meliton riferisce al Sindaco che un gruppo di sovversivi sta manifestando di fronte alla scuola, contro Adela. In bottega, Antolina evita di dire a Dolores dove si trovi Isaac in quel momento. L’arrivo del medico complica tutto: Zabaleta difende Alvaro e il referto sul suo aborto, ma la ragazza continua a negare tutto. Per sua sfortuna, Dolores non riesce a comprendere appieno la discussione fra i due e così non sa di avere per le mani un segreto fin troppo scottante. Mentre Hypolito e Onesimo ingannano Mauricio e Matias con il loro cruciverba, Lola passa in vineria per degli acquisti, sicura che Prudencio non ci sia. Il ragazzo però rientra in bottega poco dopo e la ragazza fa per andarsene, ma poi gli rivela di trovarsi a disagio per via del prestito.

Dopo essere intervenuto a scuola, Carmelo riesce a portare la moglie in Municipio. Adela però non ritiene di aver paura di nessuno, nemmeno dei sovversivi. Intanto, Dolores riferisce a Marcela e Consuelo della lite fra Antolina e Zabaleta e la nonna di Julieta decide di dirle tutta la verità sulla moglie di Isaac. Consuelo vuole infatti dare una lezione ad Antolina, sapendo che Dolores avrebbe diffuso subito il pettegolezzo. In accordo con Severo, Carmelo conclude invece di essere il vero bersaglio dei sovversivi e che la protesta contro Adela sia solo una scusa. Quando la notizia dell’attacco ad Adela si diffonde, diversi cittadini decidono di sostenerla. Raimundo è fra i primi a non esitare a mettersi a suo servizio: con la complicità di Maria, fanno in modo che anche Francisca dia il suo supporto. Nel frattempo, Berengario cerca di convincere Prudencio a dare il prestito a Severo. Il ragazzo ripensa anche al discorso fatto a Marchena, di quanto voglia rimanere onesto anche guidando l’attività di prestiti ai cittadini. E anche del fatto che dare dei soldi a Santacruz vorrebbe dire scontrarsi con Francisca. Consuelo invece teme che Antolina possa vendicarsi dopo che scoprirà che le sue menzogne sono sulla bocca di tutti. Per questo chiede a Marcela di andare a casa sua per scoprire che cosa stia tramando.



