Il Segreto/ Anticipazioni 19 giugno: Francisca Montenegro scatena una nuova guerra

ANTICIPAZIONI IL SEGRETO 19 GENNAIO: DONNA FRANCISCA TORNA PROTAGONISTA!

Oggi, 19 giugno 2019, alle ore 15.30 su Canale 5, va in onda una nuova puntata de Il Segreto. Molte le emozioni che i fan della soap hanno provato nell’episodio di ieri, che ha visto Francisca Montenegro grande protagonista. La Dark Lady è determinata a recuperare il tempo perso e sottomettere tutti i suoi nemici. In carne ed ossa è torna a sorpresa a Puente Viejo. Qui, ammette di avere un primo e grande desiderio: quello di vendicarsi e la prima vittima dovrà essere Severo Santacruz. Si reca allora al municipio ed è qui che incontra il suo vecchio nemico, al quale dichiara ufficialmente guerra. Un obiettivo che deve realizzare per ricostruire il suo “impero”. Un momento quindi particolarmente difficile per Severo che da una parte deve affrontare i Molero, tornati a minacciarlo, e dall’altra Francisca.

IL SEGRETO: SEVERO E FERNANDO NEL MIRINO DI MONTENEGRO FRANCISCA

D’altronde, la Dark Lady ha finto ad arte la sua morte, ingannando tutti per prendersi finalmente la sua rivincita. E se Severo è il primo nella lista nera di Francisca Montenegro, anche Fernando ne fa parte. Quest’ultimo ha liberato Emilia e Alfonso, ma è pronto a dimostrare a Maria di essere disposto a fare qualsiasi cosa per lei. Nel frattempo, Elsa vuole convincere Isaac ad aprirsi con lei e raccontare tutta la verità. Il Guerrero non intende stare ad ascoltarla, ma la giovane non si arrende e gli dà appuntamento per il giorno successivo. Cosa deciderà di fare? Tante novità ci aspettano quindi nel nuovo appuntamento con Il Segreto che, ricordiamo, andà in onda oggi su Canale 5 alle 15.30 circa.

