Il Segreto/ Anticipazioni 19 luglio: Carmelo nasconde i cadaveri, Julieta sconvolta

Anticipazioni Il Segreto 18 Luglio 2019

Spazio per le nuove anticipazioni de Il Segreto, in onda anche oggi, venerdì 19 luglio 2019, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Ecco le trame che – come di consueto – non promettono assolutamente niente di buono. Donna Francisca e Fernando metteranno in piedi un diabolico piano per liberarsi in maniera definitiva di colui che sembrerebbe a tutti gli effetti un nuovo corteggiatore della bella Maria, Roberto Sanchez. Ed intanto, Carmelo Leal si occupa all’occultamento dei cadaveri dei Molero, mentre in paese, per merito di Dolores, non si parla d’altro che dell’attacco subito da Alvaro Fernandez. Elsa, frattanto, ha detto una bugia in riferimento alla sua attuale situazione economica: è ancora una ricca ereditiera, ma nessuno deve venirlo a sapere. Vi ricordiamo, che tutte le puntate della telenovela spagnola, possono essere visionate anche in “diretta” e replica streaming attraverso la rispettiva applicazione per Android e iOS, oppure tramite il portale ufficiale.

Il Segreto, Carmelo nasconde i due cadaveri

Dopo la tragica esperienza vissuta da Julieta, Carmelo ha ammazzato Eustaquio Molero; Lamberto, che aveva l’intenzione di vendicare il padre, è stato a sua volta assassinato addirittura da Don Berengario, arrivato per proteggere l’amico. Dopo aver freddato i due criminali, Carmelo si preoccupa di nascondere i loro corpi senza vita. Successivamente, porta a casa Julieta ancora sconvolta che lo prega di mantenere questo terribile segreto, non raccontando ad anima viva cosa è realmente accaduto. Don Berengario consiglia alla giovane di parlare con qualcuno del pauroso avvenimento, ma Julieta non cambia assolutamente il suo secco punto di vista in merito: nessuno dovrà sapere cosa è capitato nel bosco. Sarà però estremamente difficoltoso, che tutto ciò che è accaduto, possa restare solamente tra i presenti. Il paesino di Puente Viejo infatti, aspetta a braccia aperte di potere diffondere la nuova tragedia. Cosa accadrà? Per poterlo scoprire vi invitiamo a non perdervi nemmeno una puntata de Il Segreto, ogni giorno in onda su Canale 5.

