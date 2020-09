Il Segreto/ Anticipazioni 2 settembre 2020: la festa di Adolfo e Rosa

Il Segreto, anticipazioni puntata 2 settembre

Nella puntata de Il Segreto di oggi, mercoledì 2 settembre, fervono i preparativi della festa di fidanzamento di Adolfo e Rosa. Isabel, con l’intento di far arrabbiare Ignacio, chiede alla ragazza di trasferirsi a La Habana dopo il matrimonio e questo fa infuriare il Solozabal che non aveva preventivamente concordato con la futura consuocera questo particolare. Anche Adolfo fa vivere un momento di imbarazzo a Rosa perché, senza dirle nulla, annuncia a tutti gli invitati che Marta è stata scelta come damigella d’onore, mettendo in evidenza tutte le virtù della futura cognata. Alicia racconta a Matias di aver avuto uno scontro molto acceso con Marcela e l’uomo chiede spiegazioni alla moglie ma capisce subito che l’enfasi con la quale la donna ha litigato con la sua ex rivale è il segnale che l’amore fra i due è ancora vivo. Carolina riesce a fatica a far migliorare le condizioni di salute di Pablo ma ora un altro problema si palesa all’orizzonte: l’accusa di diserzione che pende sul suo capo.

Il Segreto, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate de Il Segreto. Marta chiede a suo padre di procurarle un lavoro alla fabbrica perché ha bisogno di uscire di casa e di distrarsi, senza aggiungere quali siano i motivi per cui sta soffrendo così tanto. Alicia si trova a passare davanti alla locanda e si incanta ricordando i bei momenti passati con Matias, viene però sorpresa da Marcela che l’accusa di essere lì solo per cercare di incontrare il marito. A quel punto la Urrutia conferma la notizia giù data da Matias: la loro storia è finita e Marcela può stare tranquilla perché non solo è la legittima moglie del Castañeda ma può anche godere del suo rispetto, del suo affetto e di tutto il suo amore, cose che a lei sono precluse. Francisca si sfoga con Antonita perché sapere del fidanzamento del figlio di Isabel ha riaperto vecchie ferite: la Montenegro si sente molto sola e sente la mancanza dei defunti figli ma anche del marito. Per questo motivo la cameriera le propone di andare a raccogliere per lei un altro mazzo di fiori di campo, i suoi preferiti che le regalava sempre Raimundo. Manuela e Encarnacion vanno in paese per finire gli acquisti per la grande festa di fidanzamento e si confrontano sulla situazione di Marta e di Carolina.

Antonita, andata a raccogliere i fiori per Francisca, incontra nuovamente Raimundo il quale si insospettisce dal comportamento ambiguo della domestica. Marta inizia il suo primo giorno di lavoro e subito si dimostra molto brava e con tante idee che potrebbero essere utili per la fabbrica. Fin da subito, inoltre, dimostra di avere un carattere forte e di essere molto determinata. Antonita racconta a Isabel di aver incontrato Raimundo e la marchesa la rassicura dicendole che farà in modo che l’uomo non rappresenti più un pericolo per loro. Dolores ha intenzione di mettere in pratica un’altra forma di sciopero contro le sanzioni ricevute, rifiutandosi di dare il resto ai clienti: il primo cliente al quale prova ad applicare questa regola è Don Filiberto ma il prete protesta veemente. Interviene Tibursio che consegna di nascosto il resto al parroco e lo invita a scappare prima che torni la moglie. Carolina è riuscita a far scendere la febbre a Pablo e fra i due sembra esserci molta sintonia. Urrutia chiede lla figlia Alicia di accompagnarlo alla festa di fidanzamento di Rosa ma la ragazza ancora una volta delude il padre e gli dice che lei non si piegherà mai a fare l’interesse dei padroni. L’uomo è molto deluso e si domanda per quale motivo la figlia lo odi così tanto. Tomas prova a far ragionare Adolfo prima della festa di fidanzamento per una maggiore chiarezza nel suo cuore.



