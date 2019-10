IL SEGRETO/ Anticipazioni 20 ottobre: Elsa e Isaac vanno a convivere!

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nel pomeriggio di oggi, domenica 20 ottobre 2019, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata de Il Segreto in prima Tv. L’appuntamento inizierà alle 16:25 circa e prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati ieri: Maria continua a portare avanti la causa delle femministe, anche con Francisca, che giudica le loro idee solo delle utopie. Intanto, Carmelo è sempre più furioso per quello che sta succedendo alla moglie, che di contro cerca di calmarlo in tutti i modo. In vineria, Lola riferisce a Marchena di voler cancellare l’ordine di vino per il suo matrimonio. Alcuni invitati hanno ritrattato la loro presenza e non avrà più bisogno di un forte quantitativo di vino. Matias, Marcela e Elsa invece discutono del fatto che Dolores si stia avvicinando sempre di più alla verità su Antolina. La ragazza poi sembra scomparsa nel nulla e Elsa è sicura che stia tramando qualcosa. Mentre Maria continua ad organizzare l’intervento pubblico di Francisca, senza dire nulla ad Adela, Dolores decide di fare visita a Isaac per scoprire dove sia finita sua moglie. Intanto, Mauricio si arrabbia con una domestica e Raimundo intuisce che sta di nuovo pensando a Fe. Il capomastro infatti si incolpa per non aver sfruttato meglio l’occasione e fatica a voltare pagina. Onesimo invece ha preso con serietà il suo ruolo di guardiano, solo che finisce per cacciare alcuni clienti dalla locanda di Matias. Dopo aver riflettuto molto sulla sua posizione, Carmelo sembra sempre più deciso a rinunciare alla carica da Sindaco. Severo cerca di fermarlo, ma l’amico sembra ormai convinto a procedere. Anzi il mancato sostegno di Santacruz non fa che infuriare ancora di più il Primo Cittadino, sicuro che sia spinto solo dal suo interesse personale.

Alla locanda, Matias riferisce a Prudencio che Lola potrebbe aver litigato con la sorella, forse per via delle nozze. Alla riunione delle donne, tutte rimangono sorprese nello scoprire che è la Montenegro l’oratrice che Maria ha scelto per l’incontro. Anche se Irene non crede che sia stata una buona idea, l’amica chiede di avere fiducia e di ascoltare ciò che ha da dire la sua madrina prima di giudicare. La Montenegro invece è ancora in grado di impensierire Prudencio. Il ragazzo infatti non sa che cosa stia tramando contro Severo, soprattutto dopo che gli ha fatto delle pressioni perchè gli concedesse il prestito. Anche se è riuscito a non consegnarle le carte di Santacrus, è sicuro che il suo interesse nasconda qualcosa di strano. Nel frattempo, Dolores continua a fare le dovute domande per scoprire cosa sia successo ad Antolina, anche se vuol dire fare delle domande ad Elsa. Poco dopo, Isaac entra nella locanda per rivelare a tutti la sua intenzione: vuole che Elsa sia sua moglie e che possa vivere al suo fianco per sempre. Anche se è sposato con Antolina, non intende lasciarsi scappare la donna che ama.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI DEL 20 OTTOBRE 2019

Nella prossima puntata de Il Segreto Isaac e Elsa stanno vivendo finalmente la loro favola d’amore. Ora che Antolina è stata sconfitta, i due ragazzi sono sempre più innamorati e decisi a vivere la loro relazione appieno. Don Berengario però non vede la cosa di buon occhio. Nel frattempo, Francisca tiene il suo discorso alla Fondazione, riuscendo a colpire i presenti. Dopo essersi schierata a favore di Adela, la matrona deciderà di fare un fiscorso a favore di tutte le donne e di tutte coloro che sono ancora in difficoltà di fronte allo strapotere degli uomini. Irene e Adela però sospettano che l’obbiettivo della Montenegro sia un altro. Severo invece è ancora in ansia per la decisione di Carmelo di dimettersi e cerca di convincerlo a ripensarci. Per questo decide di parlare con l’amico, nella speranza di convincerlo ad agire in modo diverso. Purtroppo le sue azioni e parole produrranno un effetto del tutto diverso.



