IL SEGRETO/ Anticipazioni 21 agosto: Juan impedirà il matrimonio di Soledad?

IL SEGRETO, RIASSUNTO PUNTATA 20 AGOSTO

Soledad é completamente soggiogata da Francisca e distrutta dall’idea che il suo amato Juan sia morto. Per questo motivo ha accettato non solo di sposare il Marchese Avio ma anche di firmare un accordo prematrimoniale con il quale gli vede la meta della sua dote. Francisca, infatti, pensa in questo modo di potersi garantire un’alleanza con una delle famiglie più importanti in Spagna ed é totalmente disinteressata al fatto che la ragazza non lo ami e che soffra per la vita triste che si prospetta nel suo futuro. La donna, però, anche se é impegnata con queste trame, non dimentica qual é il suo vero nemico e così continua comunque a tramare contro Raimundo Ulloa. Per rovinare i suoi rapporti familiari, la Montenegro decide di invitare Sebastian al ricevimento organizzato per l’inaugurazione della fabbrica conserviera. Sebastian accetta l’invito della sua nuova socia in affari ma questo non fa che irritare Raimundo il quale desidera che i suoi figli stiano il più possibile lontano dalla Montenegro. Quando il ragazzo chiede spiegazioni, però, il vecchio Ulloa non vuole fornire informazioni né spiegare con esattezza quali siano le origini di questa faida così lunga e aspra fra le due famiglie.

Anche Pepa sta vivendo un momento difficile. É infatti corsa al capezzale di Angustias quando ha saputo che la donna era sul punto di partorire. Dopo un travaglio lungo e doloroso, é nato un bel maschietto che però mostra subito dei problemi di salute. Alberto riscontra infatti problemi circolatori e respiratori e avvisa i genitori dei potenziali pericoli per la sua vita. Mentre Tristan é molto in ansia, tanto da dimenticare e procrastinare le promesse fatte alla levatrice, Angustias mostra molto disinteresse verso il bambino e non vuole neanche allattarlo. La donna é solo ossessionata da Pepa, convinta che sia lei la causa del fallimento del suo matrimonio, e sta escogitando l’ennesimo piano per farla uscire di scena. Le preoccupazioni di Pepa, però, non finiscono qui. Emilia infatti ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti dell’amica perché é gelosa dell’interesse che Alberto Guerra mostra nei confronti della.levatrice. Proprio il medico, infatti, non solo interessato a Pepa ma sembra disposto a tutto pur di conquistarla. Quando finalmente la Balnes e il Montenegro riescono a ritagliarsi un momento tutto per loro per stare insieme, Alberto li segue e li spia da lontano, pronto ad utilizzare questa informazione a suo vantaggio. Anche Francisca ha scoperto la relazione fra il figlio e la levatrice e ordina alla donna di non avvicinarsi più alla Villa, nel tentativo di separarli dal figlio.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 AGOSTO

Nella puntata di venerdì 21 agosto, Pepa pur soffrendo per l’improvvisa freddezza di Tristan, farà di tutto per salvare il bambino di Angustias che non può dargli latte. Si metterà, dunque, alla ricerca di una balia che possa allattarlo, in una corsa contro il tempo dagli esiti incerti. Intanto Mariana, venendo a sapere dell’imminente matrimonio di Soledad, vorrebbe dire alla giovane che in realtà suo fratello é vivo ma Francisca farà in modo che nessuno si avvicini alla ragazza prima delle nozze. La Castaneda, allora, deciderà di avvisare Juan che forse non farà in tempo ad impedire un matrimonio senza amore. Emilia e Sebastian, incuriositi dall’astio che intercorre fra Raimundo e Francisca, decidono di indagare sui rapporti tra i due, andando a scoprire dei segreti sepolti da troppo tempo. Il Dott. Guerra comunica a Tristan che la vita di suo figlio é in pericolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA