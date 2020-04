Il Segreto/ Anticipazioni 24 aprile: il ritorno di Matias!

Pubblicità

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 APRILE

Il ritorno di Matias è di certo uno dei momenti più attesi per gli amanti della soap. Nella nuova puntata de Il Segreto del 24 aprile 2020 ci sarà perciò grande aspettativa. L’uomo è di ritorno a Puente Viejo e finalmente si potranno vedere gli effetti di questa sua lunga assenza. Marcela del resto lo accoglierà con grande freddezza e non mostrerà neanche un briciolo di entusiasmo. I sentimenti dei due Castañeda sembrano svaniti nel nulla, quasi fossero un lontano ricordo. Gli anni in prigione hanno di certo cambiato le cose e la Del Molino è ormai proiettata verso una nuova vita. Del resto anche per Matias non sono stati anni facili e sembra non essere troppo stupito o rammaricato per la fredda accoglienza della donna. Un matrimonio quindi che destinato a finire, dividendo per sempre una delle coppie più seguite dagli spettatori de Il Segreto. Marcela però, anche se sta nascondendo una sorta di tradimento, non ha mai fatto nulla per interrompere la loro relazione. Del resto è stato invece Matias che in passato ha messo avanti il suo spirito rivoluzionario a discapito del ruolo di marito che invece avrebbe dovuto avere per rispetto di Marcela, rimasta invece da sola a crescere la piccola Camelia.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nuovi movimentati retroscena aprono questa nuova puntata de Il Segreto. Nell’episodio in onda su canale 5, alle ore 16,10 di giovedì 23 aprile 2020 vi sono infatti numerose novità a partire da Rosa la quale non potrà più nascondere il suo segreto d’amore. Luci puntate dunque su questa storia che sembra essere destinata a creare nuovi intrecci amorosi. Infatti dalle puntate precedenti sappiamo che tra Adolfo e Marta sta nascendo qualcosa e che la ragazza senta un grande trasporto nei confronti del giovane figlio della marchesa. Se Marta apparirà però decisa a farsi da parte per favorire la sua cara sorella, Adolfo invece non sembra voler prendere una posizione precisa in merito. Chiaramente questo preambolo ci svela l’eventuale inizio di un triangolo che coinvolgerà di certo entrambe le famiglie. Ma ancora più intrigante è la situazione sentimentale che si sta creando in seguito la scarcerazione di Matias. L’uomo infatti fa ritorno a Puente Viejo, ma fin dall’inizio si potrà capire che le cose non saranno poi così semplici.

Il rapporto tra le famiglie De Los Vivos e Don Ignacio è già incrinato da tempo e le scelte vendicative di Isabel sembrerebbero destinate a complicare ancora di più le cose. La gelosia insita nel cuore della marchesa nei confronti della famiglia rivale è infatti radicata nel tempo e non fa che alimentare le brutte intenzioni della donna. Peccato però che Rosa non si tratterrà più dal dichiarare i suoi sentimenti per Adolfo e questa relazione appare sempre più concreta. Infatti Rosa comincerà a confidarsi con sua sorella Marta, la quale non ci penserà troppo e deciderà di farsi da parte. Adolfo è però visibilmente attratto da entrambe le ragazze ed è per questo che non farà ancora nessun passo decisivo verso nessuna delle due giovani donne. Marcela invece, ormai invaghitasi di Tomas, teme ancora per la sua reputazione. Ormai però sta arrivando il momento cruciale che la costringerà a fare i conti con Matias. L’uomo, che ha pagato la sua pena in carcere a causa dell’accusa di ammutinamento, è ufficialmente ancora sposato con Marcela. Un rientro a casa dunque molto atteso che scatenerà nuove tempeste d’amore dal momento che la donna è già in balia di forti sentimenti, ma anche di grandi preoccupazioni.



