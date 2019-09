IL SEGRETO/ Anticipazioni 24 settembre: Antolina ricatta Isaac!

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Il Segreto apre le porte ad una nuova puntata su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, martedì 24 settembre. Gli abitanti di Puente Viejo ritorneranno però anche in prima serata grazie ad nuovo episodio, in onda su Rete 4. Scopriamo insieme le anticipazioni, ma prima rivediamo quanto è accaduto nella puntata di ieri: i militari continuano a sospettare di Padre Berengario e Carmelo: i due vengono convocati da Cifuentes per chiarire la loro posizione, ma non dicono una parola sui Molero. Intanto, Marcela torna a far visita ad Antolina. Il problema fra lei e Isaac non riguarda Elsa, ma qualcos’altro. Anche Antolina però ha qualcosa da dirle: Matias ha esitato molto prima di chiedere la sua mano solo perchè non è mai stato del tutto convinto di sposarla. Altrove, Elsa e Alvaro discutono del loro futuro insieme, della costruzione della casa e anche dei figli che vorrebbero. Nel frattempo, Padre Berengario scopre che Don Anselmo non riesce a perdonarsi per aver tradito gli amici con Cifuentes. Ha persino una crisi di fede, non crede di aver mai svolto al meglio il suo compito di parroco. Teme anche che la denuncia provochi l’arresto di Berengario e Carmelo e non riesce a perdonarsi. Con il cuore gonfio di tristezza, chiede all’amico di sostituirlo nella cerimonia del mattino successivo: ha bisogno di altro tempo per meditare su quanto è successo.

Nella soap Il Segreto intanto Elsa confessa invece a Consuelo di non aver mai dimenticato Isaac e di provare ancora qualcosa per lui. Desidera però che Alvaro sia il suo futuro e confida nel fatto che presto i suoi sentimenti per il dottore svaniranno. Nelle ore successive, Tibursio rivela alla famiglia che gli è stato chiesto di ospitare Pancho durante la degenza: l’animale del circo si è fatto male, ma l’uomo evita di rivelare di che specie si tratti. Intanto, Donna Francisca fa visita a Julieta per aiutarle a recuperare la salute. Le confessa infatti di aver subito violenze per anni, quando aveva la sua età, durante il suo matrimonio con Salvador Castro. Ha imparato però a tenere il dolore per sè e impedire che gli altri vedessero la sua fragilità. Matias invece nota che Marcela è sempre più tesa ed intuisce che il suo umore sia cattivo a causa di Antolina. Decide così di farle una splendida dichiarazione d’amore, davanti a tutti gli avventori della locanda. Mentre Dolores si lascia sfuggire la verità sul passato di Elsa proprio con Alvaro, Berengario rivela a Roberto e Maria che i paesani mormorano già sulla loro relazione. In realtà si tratta di una scusa per riferire a Raimundo quanto ha appreso da Don Anselmo. Dopo una lunga ricerca, Raimundo e Berengario scoprono che il prete si trova a pochi passi da un burrone. Il suo dolore è così tanto che ha scelto di togliersi la vita.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DEL 24 SETTEMBRE 2019

Nella soap Il Segreto i dubbi di Don Anselmo sono ancora tanti. Da quando ha fatto la sua deposizione non smette di pensare a quali siano state le conseguenze. La situazione è davvero critica, ma l’arrivo casuale di Raimundo riesce ad impedire che il parroco del paesino compia un gesto avventato. Don Anselmo infatti finirà per accettare il consiglio di Raimundo di rimediare all’errore e di parlare subito con il Vescovo. Intanto, Elsa e il medico portano a buon fine l’acquisto della casa dei loro sogni. Isaac invece decide di scusarsi con Marcela per tutto ciò che le ha detto la moglie. Antolina ha sbagliato ai suoi occhi e la ragazza è ancora scossa dalle sue rivelazioni su Matias. L’ira della donna però si riversa su Elsa e Alvaro. Antolina scopre infatti che i due futuri sposi non hanno intenzione di lasciare Puente Viejo e non tarda a minacciarlo: se non cambierà subito idea, provvederà lei ad informare tutti gli altri cittadini sulla sua vera identità. Elsa compresa, naturalmente. Come avremo modo di vedere, le parole della donna tuttavia provocheranno una reazione da parte del dottore, che non tarderà a rigirare tutto a proprio vantaggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA