IL SEGRETO/ Anticipazioni 25 settembre: Alvaro e Antolina tra furti e aggressioni…

Il Segreto ritorna con una nuova puntata su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, mercoledì settembre. Scopriamo insieme le anticipazioni, ma prima rivediamo quanto è accaduto nella puntata pomeridiana e in quella serale della soap spagnola. Raimundo e Padre Berengario riescono a impedire che Don Anselmo si tolga la vita. Intanto, Tibursio rivela alla famiglia che in realtà Pancho è un leone e non un docile cagnolino. Alvaro invece mette in atto la sua trappola: dice ad Elsa che ci sono stati dei problemi con l’acquisto del nuovo terreno, in modo da convincerla a vendere le sue proprietà. A casa di Isaac la lite è dietro l’angolo: è furioso che Antolina abbia trattato male Marcela e le impone di rimediare ai suoi errori. Alla locanda, Don Anselmo rivela di voler andare alla Capitale per parlare con il Vescovo. Raimundo non vuole lasciarlo solo e così gli offre il mezzo per il viaggio. Nel frattempo, Isaac confessa a Consuelo di essere distrutto: l’amore della sua vita presto si sposerà con qualcun altro e lui è infelice con Antolina. Convinta dal marito, Antolina recupera il suo rapporto con Marcela, ma poi scopre che Elsa e Alvaro rimarranno a Puente Viejo e si precipita a chiarire le cose con l’uomo. Maria invece chiede a Donna Francisca di non intervenire per fermare i pettegolezzi su Roberto, sicura che prima o poi verranno dimenticati. Una volta solo, Fernando organizza la sua vendetta e prepara la pistola per colpire Roberto.

Nella soap Il segreto le minacce di Antolina cadono a vuoto. Alvaro sa bene che non era incinta il giorno del matrimonio e che ha preso in giro il marito. Così i due creano un accordo: entrambi non dovranno dire nulla sui segreti dell’altro. Intanto, Adela è ancora preoccupata che possa succedere qualcosa a Carmelo, soprattutto per il silenzio di Cifuentes. Saul li avvisa poco dopo che Julieta è sparita. La ragazza infatti è ritornata nel posto in cui ha subito la violenza e crolla in un pianto senza fine. Il rapporto fra Antolina e Isaac invece peggiora sempre di più. La ragazza è rabbiosa e se la prende con il marito per qualsiasi cosa. Ritrovata da Saul, Julieta accetta di fare di tutto per dimenticare il passato. Gli confessa anche il discorso che la Montenegro le ha fatto durante l’ultima visita. Al negozio, Ippolito e Dolores cercano una scusa per non rimanere nei paraggi a causa di Pancho. Elsa invece è concentrata sulla lista degli invitati alle nozze e Matias le offre lo spazio all’esterno della locanda. Isaac arriva proprio in quel momento e preferisce fuggire alla vista della donna che ama. Dopo aver sperato a lungo di rivedere Pancho, Tibursio scopre che il leone è scappato durante il trasporto. Anche Alvaro riceve una brutta batosta, anche se di tipo diverso: Elsa ha deciso di rimandare la vendita delle sue proprietà. Ritornato dal viaggio, Don Anselmo annuncia agli amici di volersi allontanare per una lunga meditazione: sarà Don Berengario a prendere il suo posto.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DEL 25 SETTEMBRE 2019

Don Anselmo è riuscito a trovare una soluzione per le sue colpe ed è pronto a intraprendere un viaggio spirituale per ritrovare se stesso. Purtroppo Cifuentes è sempre dietro l’angolo e questa volta il suo ritorno a Puente Viejo è collegato a un mandato: vuole perquisire la casa del Sindaco, di Berengario e anche la sagrestia. Per fortuna i fan della soap spagnola potranno vedere ancora l’ormai ex parroco di Puente Viejo, dato che il suo addio definitivo avverrà solo nelle prossime puntate. Anche se ad un passo dalle nozze, Elsa non riesce a vivere questo momento con felicità. E non solo perché nel suo cuore c’è ancora Isaac o per i preparativi faticosi, ma anche per via della continua distrazione di Alvaro. Il fidanzato del resto sta tramando alle sue spalle con la complicità di Antolina e vuole solo sentire parlare della vendita delle proprietà di Elsa. Un affare saltato, ma solo per il momento.



