Il Segreto/ Anticipazioni 3 luglio: Tristan affronta Francisca? (Replica)

Le anticipazioni riguardanti la puntata di oggi, venerdì 3 luglio 2020, de Il Segreto ci rivelano cosa succede ad Angustias la quale, dopo aver scoperto il certificato redatto affinché venga internata, ha tentato il suicidio. A quanto pare però a salvarle la vita sarà proprio suo marito Tristan che nello stesso momento si arrende all’evidenza e decide quindi di ricoverare la donna per il suo bene. Allo stesso tempo però il ragazzo prende atto del fatto che il certificato è stato messo appositamente nella camera di sua moglie ed incolpa sua madre Francisca. La scaltra donna però darà la colpa a Pepa. Nel frattempo Raimundo dovrà chiedere un prestito per risollevare le sue finanze, ma viene visto da Don Pedro che subito andrà a raccontare l’accaduto a Francisca. La donna proprio non intende lasciare in pace Raimundo e metterà i bastoni tra le ruote anche in merito a questa faccenda. Mentre Tristan sarà impegnato a trovare Pepa per avere delle spiegazioni riguardanti il certificato di Angustias, si vedranno anche Rosario è Josè in pena per il povero Juan. il ragazzo infatti è veramente disperato perché prende atto del fatto che per lui e la sua amata Soledad non c’è futuro. Del resto dopo che per la figlia di Francesca è stato negato qualsiasi incontro con il suo Juan, vedersi per i due sarà sempre più difficile.

Nelle ultime puntate de Il Segreto in onda ieri, mercoledì 2 luglio 2020 diverse sono state le vicende che stanno catturando l’attenzione, prima tra tutte quella che riguarda Francesca ed Angustias. La matrona della casona infatti vuole a tutti i costi far internare la nuora. Con gesti machiavellici la donna si sta servendo del dottore e dei suoi figli per costringere ad un ricovero coatto Angustias. Proprio facendo leva sulla vulnerabilità della donna, Francesca fa preparare un documento sul suo ricovero, certa del fatto che una volta che la nuora lo scoprirà la stessa reagirà in modo esasperato manifestando la sua follia. Angustias infatti trova il certificato e risponde con un gesso drammatico ossia intimando di tentare il suicidio. In questo modo Francesca ottiene proprio ciò che voleva: convincere tutti gli abitanti della casona di quanto squilibrata sia sua nuora. Il fine naturalmente è quello di toglierla di ritorno senza troppe cerimonie.

Fortunatamente però in questa puntata de Il Segreto in replica, in attesa delle puntate inedite che andranno in onda questa estate, si assisterà anche a qualche evento meno drammatico. Infatti Emilia la proprietaria della locanda di Puente Viejo, riesce ad ottenere delle importanti informazioni in modo del tutto casuale. Ippolito ha con sé una valigia rubata la quale contiene dei progetti importanti. Emilia ha accesso a questi documenti e attraverso essi scopre che con la riapertura de Il Camino Real i suoi affari cambieranno in men che non si dica. Per Emilia si tratta di vera manna dal cielo in quanto nel territorio c’è stata come sappiamo una grave crisi che ha interessato la maggior parte dei raccolti. Nel frattempo Soledad deve convincere a tutti i costi suo fratello Tristan a non mettersi di mezzo tra lei e Juan. Nonostante i racconti drammatici che riportano di abusi e violenze Tristan non sente ragioni. Juan appartiene a una classe sociale troppo diversa dalla sua e quindi non permette alla sorella di pianificare la vita con quello che ritiene essere un poveraccio

