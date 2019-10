IL SEGRETO/ Anticipazioni 3 ottobre: Antolina ed Elsa allo scontro!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 OTTOBRE

Il segreto torna con un nuova puntata oggi pomeriggio, giovedì 3 ottobre, alle 16.10 su Canale 5. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo quanto successo ieri a Puente Viejo. Raimundo inizia a nutrire dei sospetti su Roberto. Una telefonata sibillina ha rivelato le vere intenzioni del Sanchez: vuole lasciare Puente Viejo, portando con sé Maria e i suoi figli. Raimundo si deve quindi ricredere: la moglie aveva ragione di sospettare di Roberto. Chi è il misterioso interlocutore della telefonata? Intanto Prudencio continua a chiedere di poter lasciare Villa Montenegro. Donna Francisca consente alla richiesta di Ortega che si presenta a casa di Matias rivelando di essere lui il misterioso acquirente della Bottega di Fe. Prudencio inizia così la sua nuova vita da bottegaio. Sembra proprio che sarà questa la svolta che tutti stavano aspettando perché la storia di Prudencio non finirà con il suo addio alla villa e al suo arrivo nel paese. Una volta giunto lì dovrà fare prima i conti con i paesani e la conoscenza di una donna che potrebbe cambiare per sempre la sua vita, di chi si tratterà?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI: SCONTRO TRA ELSA E ANTOLINA?

Nella nuova puntata della soap spagnola Il segreto Elsa e Antolina si scontrano nuovamente. Mauricio scopre che Roberto ha comprato i biglietti per raggiungere Cuba con Maria e i suoi figli. Godoy corre a informare donna Francisca delle intenzioni del ragazzo. La Montenegro contrariata dal comportamento di Roberto che si è preso gioco di lei, penserà a un modo per liberarsi di lui. Intanto Isaac vuole vendicare l’onore di Elsa, derubata da Alvaro e parte alla ricerca dell’uomo. Antolina, ormai fuori di sé dopo essere stata lasciata dal marito, attacca violentemente la Laguna davanti a tutti. Elsa si sente male. I nodi sono ormai arrivati al pettine per via di quello che in tanti hanno fatto finta di non vedere e sentire in questi ultimi mesi e sicuramente Antolina non mollerà la presa almeno fino a quando non sarà la verità sul presunto aborto a travolgerla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA