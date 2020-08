Il Segreto/ Anticipazioni 31 agosto: Rosa ha una richiesta per Marta…

Il Segreto, anticipazioni puntata 31 agosto

Da oggi 31 agosto ricominciano le puntate inedite de Il Segreto. In quella di lunedì, Rosa chiede a Marta di farle da damigella d’onore e la ragazza, anche se controvoglia, decide di accettare la proposta. La tata Manuela è molto preoccupata per le continue fughe di Carolina e, poiché non riesce ad avere informazioni reali su quello che fa, decide di punirla e di non farla più uscire di casa. Raimundo viene a sapere dal sindaco Mauricio che la marchesa Isabel ha acquistato diversi terreni intorno alla Villa, un tempo appartenuti a Francisca. Questo fa insospettire l’Ulloa che decide di indagare per scoprire dove sia finita sua moglie. Inoltre l’uomo è molto preoccupato per le sorti del matrimonio di Matias e Marcela, anche se gli sembra che le cose vadano un pò meglio.

Rosa e Adolfo raccontano al resto della famiglia alcuni dettagli che hanno deciso per il loro matrimonio e Don Ignacio ne approfitta per chiedere a Marta di fare un breve discorso in onore dei futuri sposi durante la festa di fidanzamento: la maggiore delle sue figlie, però, reagisce molto male a questa richieste.

Il Segreto, così nelle ultime repliche

Andiamo a rileggere quella che è la trama delle ultime repliche de Il Segreto. Pepa, appena uscita dal carcere, corre ad abbracciare Alberto che è stato tutta la notte in cortile in attesa della sua scarcerazione. C’è, però, anche Tristan che le chiede scusa per aver dubitato della sua innocenza e le dice che ora possono stare insieme per tutta la vita. La levatrice, però, ha capito che non è così che vuole essere amata ma che cerca qualcuno che le dia la sua fiducia illimitata, stando sempre al suo fianco in ogni difficoltà: il Castro ha dimostrato di non avere questa forza e per questo Pepa gli dice per sempre addio. Hippolito è in negozio e l’intero emporio è stato messo sottosopra dalle guardie, alla ricerca delle prove della colpevolezza di Dolores e Pedro: al suo fianco arriva Emilia che lo aiuta a risistemare tutto e poi lo invita a partecipare quella sera stessa alla festa per la scarcerazione dell’amica. Tristan a casa riceve nella sua stanza la visita di Angustias che piangendo gli chiede di rimettere in sesto il loro matrimonio e provare ad avere un altro figlio ma l’uomo le dice non solo che non la ama più ma anche che non riuscirà mai a perdonarla per non aver impedito che Felicia uccidesse suo figlio.

Il Marchese dice a Francisca che Soledad vuole rompete il fidanzamento: minaccia quindi la donna dicendole che se non farà qualcosa per ragionare la figlia, lui si vedrà costretto ad andare via portando con sé metà delle sue ricchezze, così come da contratto matrimoniale. Il medico di Angustias, invece, prova a convincere la donna a seguirlo in sanatorio per essere curata: la donna fa finta di essere d’accordo ma è evidente che sta tramando qualcosa. Hippolito va da Raimundo per avere una parola di conforto: quella stessa mattina un giornalista si è recato nel suo emporio per avere maggiori informazioni sui genitori ma il giovane è stato molto ingenuo, raccontando più del dovuto. Dopo la festa alla locanda di Raimundo, Pepa si reca di buon’ora all’ambulatorio di Alberto per chiedergli di visitare la donna che era in carcere con lei, alla quale si è molto affezionata: è evidente che fra i due la sintonia è sempre più grande. Mentre Soledad conferma alla madre di non voler più sposare il marchese, Pepa e Alberto vanno in carcere per visitare Flora ma non la trovano più. Angustias, in casa con Mariana, continua ad andare in escandescenza, attribuendo la colpa del suo nuovo ricovero a Pepa e dicendo du sentire molto la mancanza di Felisa. Quando la cameriera va via, Angustias si impossessa di un coltello con l’intenzione di uccidere Pepa.

