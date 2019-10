IL SEGRETO / Anticipazioni 4 ottobre: Francisca ucciderà Roberto?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 OTTOBRE

Canale 5 trasmetterà nel pomeriggio di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, una nuova puntata de Il Segreto. La soap ci rivelerà le novità sui protagonisti di Puente Viejo a partire dalle 16:10: che cosa succederà? Scopriamo le anticipazioni di oggi: ormai sicura di non poter agire diversamente, Francisca è determinata ad eliminare i suoi problemi alla radice. Dopo aver chiesto a Mauricio di sgomberare la villa, la matrona incontra il tanto odiato Roberto e gli impone di scrivere una lettera d’addio. Ovviamente dopo avergli rivelato di aver scoperto il suo piano di fuggire a Cuba con Maria e i bambini. La Montenegro finge però all’inizio di volergli offrire una cioccolata, in cui gli svelerà di aver messo del veleno. Ecco perchè ha bisogno che scriva quella lettera, in modo che Maria lo creda in fuga da solo. Gli promette anche di somministrargli subito dopo l’antidoto, ma le cose andranno diversamente. Roberto perderà la vita? Altro sangue sta per macchiare le mani della perfida matrona. Intanto, Saul porta avanti il suo piano e va dritto da Cifuentes per rivelargli ciò che sa. Chiede però di avere ancora del tempo prima di consegnargli le prove del delitto. Il ragazzo è deciso a salvare Berengario e Carmelo dalla Guardia Civile, ma riuscirà a portare a termine il piano?

IL SEGRETO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI…

Vediamo cos’è successo ieri nella puntata de Il Segreto. Dolores conclude che i corbezzoli potrebbero aver causato il suo malore, mentre Raimundo continua a tenere d’occhio Roberto con l’aiuto di Mauricio. Il cubano però sembra non aver cambiato comportamento. Francisca arriva poco dopo e interrompe la conversazione, ma Raimundo le riferisce solo di essere in pensiero per Saul e Julieta. Si insospettisce però quando la matrona si mostra troppo interessata all’affare del riso. Prudencio e il fratello invece festeggiano l’acquisto della vineria: il primo rivela anche di avere altri progetti in mente. Altrove, Elsa e Consuelo discutono ancora di Alvaro e del suo inganno. La ragazza si sente in colpa, anche se la donna crede che non abbia perso la dignità. Elsa però ammette di non aver mai amato il medico. Al mattino successivo, Raimundo fa visita a Saul e Julieta per convincerli a non procedere con la denuncia. Per rimediare agli errori del passato, si offre di aiutarli in ogni modo. Marcela invece ha dei dubbi sulle ultime azioni di Prudencio, ma Matias le rivela che il ragazzo ha agito in segreto per impedire che Francisca ci mettesse il suo zampino. Nel frattempo, Adela parla con Maria dei progressi dei suoi figli e poi riceve la visita di Irene, che la mette al corrente del fatto che Saul e Julieta avranno presto bisogno del loro aiuto. Anche se titubante, Elsa accetta di fare una passeggiata in centro con Consuelo. L’atmosfera viene guastata dall’arrivo di Antolina, che l’accusa di aver manipolato Isaac perchè cercasse Alvaro.

A villa Montenegro, Roberto continua ad organizzare la sua partenza e quella di Maria e dei bambini. Rivela al suo complice anche di aver nascosto i biglietti in modo che nessuno possa trovarli: non sa che Mauricio è nascosto dietro una porta segreta dell’ufficio. Alla locanda, Elsa ripensa alle parole di Antolina e ha un attacco di panico che la fa svenire. Per fortuna Matias è presente e la soccorre subito. Intanto, Francisca scopre l’inganno di Roberto e giura vendetta, sicura che Maria non sia al corrente di niente. Mauricio però le consiglia di negoziare per non perdere la figlioccia. La Montenegro chiede così al capomastro di assicurarsi che la villa rimanga deserta per un paio d’ore per affrontare il cubano. Carmelo invece rivela a Severo e agli altri dove ha nascosto le armi con cui ha ucciso i Molero. Adela e Irene si offrono di recuperarla, mentre Santacruz e Saul si occuperanno di distrarsi la Guardia Civile. Alla locanda, Mauricio confessa a Berengario di aver saluto che Don Anselmo non è sereno, nonostante il ritiro.



