IL SEGRETO/ Anticipazioni 4 settembre 2020: i sospetti di Francisca e Antonita…

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 SETTEMBRE

Nella puntata di venerdì 4 settembre, Manuela è sconvolta per aver scoperto che Pablo è lì ma si lascia intenerire dal racconto di Carolina e decide di mantenere il loro segreto. Ne parla, però, con Encarnacion che le dice di sapere da tempo che i due giovani sono innamorati. Francisca e Antonita sono convinte che il capitano Huertas stia corteggiando Isabel poiché si reca spesso a La Habana a farle visita. In realtà il militare sta indagando su alcune cose e poco dopo organizza con l’aiuto della sua squadra una perquisizione alla Villa di Don Ignacio. Il capitano sta per scoprire il nascondiglio di Pablo ma Manuela avvisa il Solozabal e così riescono a salvare Pedro. Alicia ha uno scontro con Tomas al quale non nasconde tutto il suo disprezzo per la sua famiglia. Marta, dopo aver colpito il padre e Urrutia grazie alla brillante soluzione trovata per il design dei barattoli, riceve dal padre la proposta di affiancarlo nella direzione della fabbrica.

IL SEGRETO, DOVE ERAVAMO RIMASTI

Antonita teme che Iñigo stia per scoprire il segreto di Francisca ma quando il braccio destro della marchesa riesce a farsi spazio per raggiungere il giardino trova Isabel con il capitano Huerta. Quando restano soli Isabel dice al suo amante che è ancora giovane per perdere tempo con lei e che se la donna considera ormai la sua vita finita lo stesso non si può dire per Iñigo che è ancora giovane e potrebbe trovare una donna ma l’uomo non vuole saperne di abbandonarla. Alicia ha un momento di avvicinamento a sua madre che si dice fiera di lei perché ha avuto il coraggio di chiedere scusa al padre per averlo trattato male. La serenità della ragazza, però, dura poco perché riceve la visita di Damian che vuole convincerla a scavalcare Matias e ad organizzare la rapina al furgone della banca. La giovane Urrutia è molto combattuta ma sa che il Castañeda gode del favore dei vertici del sindacato e per questo non se la sente di contrastarlo apertamente. Raimundo lascia in fretta e furia Puente Viejo perché ha ricevuto una telefonata anonima con un indizio per trovare Francisca che lo porterà molto lontano dalla città: quando saluta il nipote e Marcela augura loro di ritrovare la serenità dei tempi migliori del loro matrimonio.

Marta ha trovato la soluzione per i barattoli che tanto angustiava il padre e riconquistando fiducia in se stessa decide di affrontare il suo problema più grande. Va prima da Adolfo pregandolo di concentrarsi esclusivamente sul suo imminente matrimonio e sul rendere felice Rosa, smettendola di punzecchiarla continuamente come ha fatto alla festa di fidanzamento. Poi parla anche con sua sorella, dicendole di aver incontrato il suo futuro marito e di non essere più disposta a tollerare il comportamento di nessuna dei due né i sospetti di Rosa. La ragazza è gelosa perché sa che un incontro fra i due potrebbe riaccendere la passione di Adolfo per Marta e si ingelosisce ancora di più quando il fidanzato va a trovarla e non le racconta di aver parlato con la sorella. Per riuscire a tenerlo sempre più legato, allora, si concede di nuovo ad Adolfo che tuttavia sembra un po’ riluttante. Carolina continua a prendersi cura di Pablo, sempre nascosto in soffitta e le sue condizioni di salute migliorano notevolmente. I due si sentono al sicuro ma non sanno che Manuela è sul punto di scoprirli: la governante ha capito che la ragazza non ha protestato per la punizione perché il motivo per il quale si assentava così tanto spesso da casa ora si è sicuramente trasferito fra le mura della Villa. Per questo motivo si reca in soffitta e spalancando la porta sorprende Carolina e Pablo che si baciano.



