Il Segreto/ Anticipazioni 5 luglio: Fernando geloso di Roberto, è innamorato di Maria?

Anticipazioni Il Segreto 5 luglio 2019

Cosa accadrà agli sventurati amici di Puente Vejo? Se il “mood” “mai una gioia” fa parte della vostra vita, saprete bene quanto Il Segreto, porta dentro di sé questo “stile” anche nella narrazione degli eventi. Eccovi quindi, trame e anticipazioni di ciò che accadrà anche oggi, venerdì 5 luglio 2019. Gli abitanti del paesino spagnolo si avvicinano ad un weekend ricco di incertezze ed emozioni. Nonostante questo, pare che un barlume di speranza stia facendo capolino nel cuore di Elsa, che si sta riavvicinando all’amore per merito del dottor Alvaro Fernandez. Dopo un esordio non proprio positivo tra i due esploderà la passione. Il medico infatti, nel corso del nuovo appuntamento si lascerà andare confidandole di avere paura di potersi innamorare di lei. Nel frattempo, i Miranar rischiano di finire nei guai per colpa del ginkgo. Intanto in paese, arriva Roberto Sanchez, vecchio amico di Maria che scatena la gelosia di Fernando.

Il Segreto: Raimondo vieta a Francisca di interferire nel rapporto tra Maria e Fernando

Nel frattempo, i Miranar stanno provando a lanciare sul mercato il ginkgo. Ed infatti, tutti coloro che l’hanno provato, ricordano le cose belle del loro passato, esattamente come è successo a Carmelo, Fe e tanti altri abitanti del paesino spagnolo. Dopo avere messo da parte il primo momento bello dedicato ai ricordi, l’effetto collaterale è contrario: chi sorseggia la bevanda viene istantaneamente colpito da brutti pensieri. Proprio per questo, tutti stanno male, compresi il sindaco e don Berengario (ci pareva strano che qualcosa potesse svolgersi per il meglio…). Gli effetti sfavorevoli de ginkgo appaiono assolutamente dannosi, ed anche questa volta i Miranar dovranno rinunciare all’idea di commercializzare questo prodotto. Raimundo vieta categoricamente a Francisca di mettersi in mezzo nel rapporto tra Maria e Fernando, mentre Esperanza e Beltran sono molto legati al Mesia. L’uomo quindi, decide di avvicinarsi alla sua ex ma lei lo respinge malamente. A Puente Viejo intanto, arriva Roberto che suscita la gelosia di Fernando anche perché, potrebbe essere innamorato di Maria.

