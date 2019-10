IL SEGRETO/ Anticipazioni 5 ottobre: Antolina ammetterà le sue colpe al marito?

IL SEGRETO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Il primo pomeriggio di Canale 5 di oggi, sabato 5 ottobre 2019, ospiterà una nuova puntata de Il Segreto e ci svelerà che cosa accadrà agli abitanti di Puente Viejo, a partire dalle 15:22. Ne sono successe delle belle nell’appuntamento di ieri: rivediamo i momenti salienti, prima di scoprire le anticipazioni: Antolina continua a covare rancore nei confronti di Elsa, mentre Berengario si lascia convincere da Mauricio che Don Anselmo non gli abbia detto la verità sul suo stato d’animo. Il capomastro riferisce la stessa cosa anche a Raimundo, sapendo che sia lui che Maria avrebbero scelto di partire al più presto. Intanto, Elsa si riprende ed è decisa a voltare pagina, iniziando dal cercare un lavoro per risolvere i problemi economici. Quanto è accaduto alla ragazza ha scosso anche Marcela, che si chiede se il suo matrimonio andrà a pezzi. Senza più nessuna certezza, non vede nemmeno di buon occhio che Prudencio abbia acquistato la cantina. In quel momento, Prudencio offre un lavoro a Marchena, che si mette subito al lavoro. Antolina invece chiede notizie del marito a Matias, che le rivela di avergli parlato il giorno precedente. Non sa però quando potrà tornare, mentre la donna è più preoccupata che Isaac abbia già trovato Alvaro e che abbia scoperto la verità sul suo conto.

Sempre più convinti a partire, Raimundo e Maria non sospettano che Mauricio abbia creato un piano su ordine della Montenegro. Nel frattempo, Saul racconta alla moglie di essere riuscito a fregare Cifuentes. Julieta invece ha già pulito le armi e il marito è pronto a mettervi le sue impronte, anche se la ragazza gli ricorda che non potranno più tornare indietro. Con un inganno, Mauricio riferisce a Roberto che Maria gli ha lasciato un messaggio: lo aspetta nello studio. Altrove, Isaac coglie di sorpresa Alvaro: il medico nega di aver ingannato Elsa e si becca un pugno in volto non appena accusa il rivale di aver spezzato a sua volta il cuore della ragazza. L’artigiano rivela inoltre di non avere più il suo denaro, visto che lo ha usato per saldare un debito con uomini poco raccomandabili. Alvaro gli propone quindi un accordo: può dirgli delle cose con cui potrà annullare il matrimonio con Antolina. Alla villa, la Montenegro continua il suo piano e lo convince a bere una cioccolata calda, per poi rivelargli di aver scoperto che vuole fuggire con Maria e i bambini. La matrona vuole inoltre che scriva una lettera a Maria in cui afferma di non amarla e aggiunge anche di averlo avvelenato con la Belladonna. Francisca detta il testo al cubano, ma attende fino a che non esala l’ultimo respiro. Chiede poi a Mauricio di nascondere il corpo nelle catacombe. Intanto, Alvaro confessa a Isaac che Antolina è stata sua complice e che non era incinta ilgiorno delle nozze.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DEL 5 OTTOBRE 2019

Il primo incontro con Prudencio ha ingannato molto Marchena, che lo ritiene un benefattore. Non poteva credere ai suoi occhi nel sentire quale compenso avrebbe ricevuto e la richiesta del nuovo titolare di mantenere un profilo discreto, non gli è sembrata troppo strana. Avrà modo di ricredersi in fretta, visto che lavorare a stretto contatto con l’ex aiutante di Francisca gli permetterà di scoprire un lato del ragazzo che non avrebbe mai sospettato. Grazie ad un suo diario, scopre infatti alcune delle malefatte di Prudencio. Deciderà di mettere al corrente Marcela? Intanto, Isaac è sconvolto dalle rivelazioni di Alvaro. Ha sempre saputo che Antolina non ha cuore e non lo ha stupito scoprire che ha aiutato il medico nel suo diabolico piano ai danni di Elsa. Tutto poteva pensare tranne che lo avesse ingannato, costringendolo così a rinunciare la donna che amava per un bambino che non era suo. Lasciato il paesino, ritorna a Puente Viejo con la chiara intenzione di affrontare la moglie.



