IL SEGRETO / Anticipazioni 6 ottobre: Antolina si vendica di Elsa!

IL SEGRETO, DOVE SIAMO ARRIVATI

La soap più amata dagli italiani ritorna sul piccolo schermo di Canale 5: Il Segreto andrà in onda oggi, domenica 6 ottobre 2019, a partire dalle 16:28 circa. Numerose novità ci attendono nell’appuntamento di oggi, ma prima di scoprire insieme le anticipazioni, rivediamo che cosa è accaduto ieri a Puente Viejo: Adela chiede ad Elsa di ritornare a scuola per aiutarla con i bambini: vuole fare qualcosa per lei e in più tanti genitori hanno apprezzato il lavoro fatto in passato con i piccoli di Puente Viejo. Intanto, Marcela e Matias fanno visita ad Antolina: Isaac ha rimandato di un giorno il suo ritorno a casa, anche se non ha specificato le sue motivazioni. Ancora una volta la sua reazione è di rabbia, ma evita di dire il vero motivo. Mauricio e Francisca pensano invece ad un piano per evitare che Maria si insospettisca per l’assenza di Roberto. La ragazza non deve avere alcun dubbio sul fatto di essere stata abbandonata, così come Raimundo. Per questo è necessario che trovi la lettera e la ricevuta del biglietto per Cuba. Il capomastro inoltre deve riferirle, al momento opportuno, di aver ascoltato una telefonata fra Roberto e uno sconosciuto, in cui appunto parlava del viaggio imminente. Al mattino, Dolores raggiunge casa di Antolina per darle alcuni biscotti e le suggerisce di non sollevare polveroni con il marito, non appena ritornerà.

Alla villa, la Montenegro finge un nuovo mal di testa per non incontrare subito Raimundo. Maria però chiede a Mauricio notizie del marito, ma il capomastro nega di averlo visto di recente. Mentre Saul rivela agli amici di aver messo le sue impronte sulle pistole e che presto partirà con Julieta, Dolores convince il figlio a mangiare dei corbezzoli e i due si presentano ubriachi alla locanda di Matias. Nel frattempo, Marchena si trova da solo in vineria e spostando una delle casse di bottiglie, trova un quadernetto che attira la sua curiosità. Scopre così i pensieri che Prudencio ha riservato alle pagine e ne rimane sconvolto. Maria invece continua a cercare Roberto dappertutto ed è sempre più preoccupata perchè nessuno sembra averlo visto dal giorno prima. Conclude però che potrebbe essere andato alla Capitale per sistemare qualche affare. Ritornato al locale, Prudencio rassicura Marchena: non ha intenzione di fare nulla di illegale, ma prevede anche una seconda attività oltre alla vineria. Maria invece trova prima del previsto tutti gli indizi che Francisca ha lasciato per simulare la fuga del cubano. Anche Antolina deve fare i conti con il suo dramma: Isaac è tornato e la mette subito di fronte alle bugie che gli ha raccontato. La ragazza però nega tutto e accusa invece Alvaro di averlo ingannato.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DEL 6 OTTOBRE

La tirata di orecchie di Isaac non è ancora terminata. Alla fine della puntata di ieri, l’artigiano si è presentato finalmente a casa dopo tre giorni di assenza ed ha affrontato la moglie. Antolina però non ha alcuna intenzione di dirgli la verità, anche quando Isaac le rivelerà di aver scoperto tutto da Alvaro, persino il fatto che lo abbia ingannato con la storia della gravidanza. Il falegname non può che essere sempre più rabbioso: l’inganno di Antolina ha complicato il suo rapporto con Elsa e forse ha impedito ad entrambi di vivere un’esistenza felice, l’uno accanto all’altra. Antolina però è decisa a scaricare la colpa su qualcun altro e cercherà di impedire con ogni mezzo che il marito la lasci. Così la vedremo scendere in piazza pronta ad urlare a tutti che Elsa ha finto di essere povera e per quale motivo il medico ha deciso di lasciarla. Continua invece il piano di Francisca alle spalle di Maria: questa volta verrà coinvolto anche Raimundo, l’unico che potrebbe in realtà smascherare la matrona e scoprire il delitto di cui si è macchiata.



