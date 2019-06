Il Segreto/ Anticipazioni 7 giugno: Lamberto aggredisce Julieta e Saul…

Il Segreto torna in onda oggi pomeriggio ma tutto è destinato a cambiare. Nelle scorse settimane la soap spagnola è andata in scena anche il sabato pomeriggio in coppia con Amici o Verissimo ma tutto è destinato a cambiare proprio da questo sabato, ovvero domani. Il pubblico italiano dovrà dire addio alla puntata del sabato, almeno in parte, visto che gli abitanti di Puente Viejo lasceranno il posto alle repliche de L’Isola di Pietro e non saranno più in onda. La novità della giornata sarà un’altra. Le anticipazioni e le vicende che vedremo in onda oggi avranno un seguito anche domani, dove? Nel prime time di Rete4 in coppia con Una Vita. Per adesso Mediaset ha deciso di confermare l’appuntamento del sabato con questo “piccolo” cambiamento in attesa di capire quale sarà la reazione del pubblico “estivo” e alla pubblicazione degli ascolti.

RESA DEI CONTI TRA LAMBERTO E SAUL?

Ma cosa succederà in queste nuove puntate de Il Segreto? Se fino a questo momento era Molero a tenere alta la tensione soprattutto per via di quello che è successo con Severo, nella puntata di oggi sarà suo figlio a farlo. Lamberto creerà non poco scompiglio tra i presenti in paese e, soprattutto, nella locanda dove arriverà a spingere Saul alla resa dei conti. Il giovane ha preso in mano la pistola, la stessa che Carmelo gli aveva dato per proteggere Severo dal padre di Lamberto, arriverà davvero ad usarla dopo l’ennesima provocazione? Questa volta sarà Julieta l’obiettivo del villain e sarà allora che Saul prenderà la pistola per salvare la giovane dall’aggressione e questo potrebbe costargli caro tanto da essere incriminato. Intanto, Isaac mette fine alla sua relazione con Elsa e decide di fidarsi completamente di Antolina, quest’ultima ha davvero vinto?

