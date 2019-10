IL SEGRETO/ Anticipazioni 7 ottobre: Isaac otterrà le prove su Antolina?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI DEL 7 OTTOBRE

Nella puntata di oggi secondo le anticipazioni de Il Segreto ne vedremo davvero delle belle. Come previsto da Elsa e Marcela, Antolina non tarderà a vendicarsi della rivale. Così dirà a tutti che ha nascosto per diverso tempo di essere ricca. Intanto, Isaac è sempre più convinto di dover trovare le prove contro la moglie per poter annullare il matrimonio e liberarsi di lei. Solo un medico però può confermare che il bambino perso durante l’incidente non fosse il suo. Anche Severo ha il suo bel da fare e come abbiamo visto l’affare del riso continua ad occupare la sua mente. Senza considerare l’imminente partenza di Julieta e Saul, che rischiano sempre di più di attirare Cifuentes e provocare il loro stesso arresto. Maria troverà invece la lettera d’addio di Roberto? E come reagirà di fronte a quelle parole, che tanto stonano con l’immagine che ha sempre avuto del cubano? Di sicuro Francisca cercherà di limitare molto i danni e in più manca la testimonianza di Mauricio, che potrebbe rivelarsi fondamentale per la buona riuscita del piano.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Vediamo che cosa è successo ieri nella soap Il Segreto: Antolina cerca di depistare i sospetti del marito, ma alla fine cede. Anche se solo in parte: ammette di aver aiutato Alvaro a conquistare Elsa, ma nega di aver mai saputo i suoi loschi piani. Isaac però incalza e la mette di fronte alle sue menzogne, ma la moglie non cede e nega che il figlio che ha perso fosse di qualcun altro. Maria invece è sconvolta dalle recenti scoperte e Francisca finge di essere sorpresa dalla scomparsa di Roberto, mentre Mauricio si limita a rimanere in silenzio. Intanto, Tibursio riferisce a Prudencio e Marchena che Dolores sta male e nega che abbia bevuto del vino. Una volta soli, Prudencio rivela al dipendente la natura della sua prossima attività: dare piccoli prestiti a pochi interessi. Marchena però non si fida perchè un usuraio della Puebla ha cercato di metterlo ancor più nei guai. Anche Francisca e Mauricio si appartano. La matrona vuole sapere dove ha nascosto la lettera d’addio di Roberto. Ha notato che Maria nutre dei sospetti e per questo vuole fare attenzione ad ogni minimo dettaglio.

Alla locanda, Isaac riferisce a Elsa i particolari del suo incontro con Alvaro. La ragazza è sempre più convinta a dover voltare pagina e si biasima per aver creduto al medico. L’artigiano riferisce inoltre agli amici di aver scoperto l’inganno della moglie, ma per ora non ha nessuna prova. Antolina invece riferisce a Dolores che presto tutta Puente Viejo saprà perchè Alvaro ha lasciato Elsa, così la rivale morirà di vergogna. Più tardi, Dolores e il figlio vengono interrogati dalla famiglia, ma mantengono il segreto sui corbezzoli. Il giorno successivo, Maria confida a Raimundo di temere che Roberto possa averla abbandonata. Intanto, Adela e Irene chiedono a Julieta di aiutarle ad unire le donne contro lo strapotere maschile. Mentre Dolores convince tutta la famiglia a mangiare i corbezzoli, Consuelo è piena di pensieri per la partenza della nipote e per Antolina. Non riesce a credere che possa aver mentito ad Isaac e a tutto il paese. Marcela fa notare ad Elsa che Antolina potrebbe attaccarla presto. Anche Severo è molto preoccupato, ma riferisce a Meliton di avere molti pensieri per l’affare del riso. Mentre tutti i Miranar si presentano ubriachi alla locanda, Matias affronta Prudencio: teme che possa diventare uno strozzino ai danni della brava gente e non crede alla sua buona fede.



