Il Segreto/ Anticipazioni 8 maggio: Isabel mente a Francisca?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 8 MAGGIO

Nella prossima puntata di venerdì 8 maggio de Il Segreto, Isabel mentirà a Donna Francisca: la quando quest’ultima le chiede se abbia mai conosciuto Raimundo, la donna nega con forza. Che cosa starà nascondendo? Intanto Don Ignacio è deciso ad impedire ad ogni costo che l’amore fra Rosa e Adolfo possa diventare ancora più forte e mette in punizione la figlia. A nulla serviranno le intercessioni di Marta e di Urrutia perché l’affronto che Rosa gli ha fatto è troppo grande. Fra Matias e Marcela le cose peggiorano: l’uomo non si sente più parte di quella che era la sua famiglia ed è ossessionato dalle condizioni di vita dei minatori, lei si pente di aver rinunciato a Tomas per salvare il suo matrimonio, al quale però resta legata solo lei. Infine Inigo mette in guardia Donna Isabel: anche se sono tornati al lavoro, i minatori sono molto insoddisfatti e la situazione è una polveriera. Consiglia perciò di mettere subito in sicurezza le galleria della miniera ma la marchesa non vuole cedere.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI

Nelle ultime puntate de Il Segreto, Matias è furioso perché, nonostante si sia speso per riuscire ad aiutare i minatori ad ottenere migliori condizioni di vita, in realtà è stato tradito da questi ultimi che si sono accordati con Donna Isabel senza comunicarglielo. Inoltre è stato aggredito da Don Pedro che al suo arrivo in paese gli aveva intimato di non creare disordini e ora lo accusa di aver portato scompiglio nella classe lavoratrice di Puente Viejo. La moglie Marcela, poi, lo accusa di non avere a cuore il futuro della sua famiglia: potrebbero vivere bene e in armonia se Matias pensasse di meno alla politica e invece mette tutti a rischio, nascondendo addirittura una pistola. Marcela, inoltre, è amareggiata perché in precedenza aveva ricevuto una visita di Tomas con il quale ha dovuto essere fredda per dirgli che fra di loro non potrà più esserci nulla: la donna lo ama ancora ma non può venire meno alle sue promesse nuziali. Intanto i genitori di Alicia iniziano ad indagare per scoprire se la figlia ha mentito oppure è tornata davvero ai suoi studi e, con enorme sollievo, hanno conferma dai professori del fatto che ogni giorno la ragazza si rechi a scuola e studi con profitto.

Isabel è molto frustrata perché è diventata la schiava di Donna Francisca ma non può ribellarsi perché ha in mente un piano e ha necessità dell’aiuto della donna per portarlo a compimento. I figli Adolfo e Tomas hanno capito che la madre nasconde qualcosa e provano ad indagare, ma non possono immaginarsi che nella tenuta dei De Los Visos si nasconda Donna Francisca. Intanto Tomas si strugge d’amore per Marcela mentre Adolfo si prepara a portare Rosa a teatro. Non è però l’unico ad avere avuto questa idea. Don Ignacio, infatti, vorrebbe far svagare le figlie che hanno deciso di restare con lui e non tornare a Bilbao. Per questo motivo, dopo essersi consigliato con Manuela, va a teatro per prendere i biglietti ma scopre che la figlia Rosa è andata di nascosto con il figlio di Donna Isabel. Dopo aver interrogato Marta, attende il ritorno di Rosa per farle sapere tutto il suo disappunto per quello che vive come un tradimento. Tiburcio e Dolores discutono dell’ossessione della donna per la lotteria e del fatto che lei spera di vincere il premio per poter trasformare la porcilaia in un’ostria. Tiburcio pensa che sia un’idea campata in aria e oltretutto molto dispendiosa.



